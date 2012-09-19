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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

نخستین گروه پرستاران حج فردا عازم مدینه می شوند

نخستین گروه پرستاران حج فردا عازم مدینه می شوند

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از اعزام نخستین گروه پرستاران به حج تمتع به همراه تیم پیش پرواز برای راه اندازی بیمارستان مدینه منوره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید دنده بر اظهار کرد: امسال یک بیمارستان در مدینه منوره، یک بیمارستان در مکه مکرمه، یک پلی کلینیک تخصصی اورژانس در عرفات، یک پلی کلینیک تخصصی اورژانس در منا و پایگاههای اورژانس سیار در میقات جحه و میقات شجره و سرزمین مشعرالحرام برپا می شود.

وی ادامه داد: در تیم پزشکی امسال 60 پرستار (23 پرستار مرد و 27 پرستار زن) حضور دارند و همه پرستاران علیه مننژیت واکسینه شده اند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر افزود: این افراد در قالب 2 تیم یک عده به مدینه منوره و عده ای به مکه مکرمه اعزام می شوند و پس از مراسم حج تمتع جای پرستاران مکه مکرمه با مدینه منوره تعویض می شود.

دنده بر با بیان اینکه امسال برای نخستین بار پایگاه تزریقات بانوان در مکه و مدینه برپا و با حضور پرستاران ارائه خدمت می شود، گفت: 3 پایگاه تزریقات بانوان در مدرینه و 5 پایگاه در مکه برپاست.

وی یادآور شد: امسال از پرستاران موفق برای تیم پزشکی انتخاب شدند آنها در آزمون اینترنتی شرکت کردند و سابقه تشرف به عتبات عالیات و حج عمره را دارند و به مدت 60 روز به زائران خدمت می کنند.

کد مطلب 1699752

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