نخستین گروه پرستاران حج فردا عازم مدینه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید دنده بر اظهار کرد: امسال یک بیمارستان در مدینه منوره، یک بیمارستان در مکه مکرمه، یک پلی کلینیک تخصصی اورژانس در عرفات، یک پلی کلینیک تخصصی اورژانس در منا و پایگاههای اورژانس سیار در میقات جحه و میقات شجره و سرزمین مشعرالحرام برپا می شود.

وی ادامه داد: در تیم پزشکی امسال 60 پرستار (23 پرستار مرد و 27 پرستار زن) حضور دارند و همه پرستاران علیه مننژیت واکسینه شده اند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر افزود: این افراد در قالب 2 تیم یک عده به مدینه منوره و عده ای به مکه مکرمه اعزام می شوند و پس از مراسم حج تمتع جای پرستاران مکه مکرمه با مدینه منوره تعویض می شود.

دنده بر با بیان اینکه امسال برای نخستین بار پایگاه تزریقات بانوان در مکه و مدینه برپا و با حضور پرستاران ارائه خدمت می شود، گفت: 3 پایگاه تزریقات بانوان در مدرینه و 5 پایگاه در مکه برپاست.

وی یادآور شد: امسال از پرستاران موفق برای تیم پزشکی انتخاب شدند آنها در آزمون اینترنتی شرکت کردند و سابقه تشرف به عتبات عالیات و حج عمره را دارند و به مدت 60 روز به زائران خدمت می کنند.