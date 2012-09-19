  1. هنر
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

برنامه‌های آخرین روز هفته هنر چهارمحال و بختیاری اعلام شد

برنامه‌های آخرین روز هفته هنر چهارمحال و بختیاری اعلام شد

پنجمین و آخرین روز از هفته هنر چهارمحال و بختیاری امروز در حالی در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می‌شود که این برنامه در شب‌های گذشته علاوه‌بر بازدیدکنندگان، مهمانان ویژه متعددی را هم میزبانی کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های آخرین روز هفته هنر چهار محال و بختیاری با اجرای موسیقی محلی در فضای باز آغاز خواهد شد. غرفه‌های صنایع دستی و سوغات‌های غذایی و محلی این منطقه زاگرس نشین هم میزبان مخاطبان خواهد بود.

در ادامه برنامه، نمایش آئینی و سنتی این استان در سالن خلیج فارس و برنامه شاهنامه خوانی در فضای باز اجرا می‌شود. بر اساس این خبر، بعد از اذان مغرب و برگزاری نماز جماعت، هفته هنر استان چهار محال و بختیاری با اجرای موسیقی (در دو بخش) و  نشست شعرخوانی  و همچنین مراسم تقدیر از هنرمندان برگزیده استان ادامه خواهد یافت. همچنین در این هفته نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرمندان چهارمحال و بختیاری نیز دایر است.

در برگزاری هفته هنر چهارمحال و بختیاری حدود 200هنرمند مشارکت داشته‌اند. هفته هنر چهار محال و بختیاری از 25 تا 29 شهریور در فرهنگسرای نیاوران در حال برگزاری است. فرهنگسرای نیاوران در انتهای خیابان پاسداران قرار دارد.

کد مطلب 1699759

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها