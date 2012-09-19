به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های آخرین روز هفته هنر چهار محال و بختیاری با اجرای موسیقی محلی در فضای باز آغاز خواهد شد. غرفه‌های صنایع دستی و سوغات‌های غذایی و محلی این منطقه زاگرس نشین هم میزبان مخاطبان خواهد بود.

در ادامه برنامه، نمایش آئینی و سنتی این استان در سالن خلیج فارس و برنامه شاهنامه خوانی در فضای باز اجرا می‌شود. بر اساس این خبر، بعد از اذان مغرب و برگزاری نماز جماعت، هفته هنر استان چهار محال و بختیاری با اجرای موسیقی (در دو بخش) و نشست شعرخوانی و همچنین مراسم تقدیر از هنرمندان برگزیده استان ادامه خواهد یافت. همچنین در این هفته نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرمندان چهارمحال و بختیاری نیز دایر است.

در برگزاری هفته هنر چهارمحال و بختیاری حدود 200هنرمند مشارکت داشته‌اند. هفته هنر چهار محال و بختیاری از 25 تا 29 شهریور در فرهنگسرای نیاوران در حال برگزاری است. فرهنگسرای نیاوران در انتهای خیابان پاسداران قرار دارد.