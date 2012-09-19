نتیجه توجه به صنعت گردشگری، اشتغال زایی کم هزینه است

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر به صنعت گردشگری و میراث فرهنگی توجه شود نتیجه آن اشتغال زایی کم هزینه است.



وی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد اشتغال در بخش صنعت به ویژه فولاد نیازمند 400 میلیون تومان است ولی ما با کمتر از ده میلیون تومان اشتغال زایی می کنیم.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با بیان اینکه تا کنون طرح مختلف گردشگری در استان البرز پیگیری و اجرایی شده است، اضافه کرد: چهار باغ، طرح گردشگری فرودگاه آزادی و طرح منطقه گردشگری عظیمیه از جمله طرح های گردشگری استان است.



37 روستای البرز هدف گردشگری



پوینده گفت: 37 روستای البرز در شورا به عنوان هدف گردشگری مورد تصویب قرار گرفته است.



وی افزود: از این تعداد روستا 9 روستا در کرج، 5 روستا در طالقان، سه روستا دراشتهارد و 6 روستا در نظرآباد است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز تصریح کرد: سهمیه سوخت به موسسات گردشگری از سوی فرمانداران و صدور مجوز تاسیس از سوی سازمان گردشگری از جمله کارهایی بوده است که به خوبی پیگیری شده است.

