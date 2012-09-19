به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران حدود یک میلیون و 840 هزار بشکه در روز است که پیش بینی می شود این ظرفیت با اجرای دو مرحله توسعه ای در پالایشگاه‌های موجود و ساخت پالایشگاه‌های جدید نفت و میعانات گازی به 2.2 و سپس 3.3 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

آخرین طرح افزایش ظرفیت پالایش نفت ایران مربوط به طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان بود که با بهره برداری از آن ظرفیت تبدیل نفت خام به فرآورده های نفتی ایران حدود 20 تا 30 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

در ادامه اجرای پروژه افزایش ظرفیت پالایشگاهی و کاهش ظرفیت‌های خالی تولید در پالایشگاه‌های موجود نفت، یک طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید در پالایشگاه نفت بندرعباس اجرایی شده است.

یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی امروز در گفتگو با مهر با تایید افزایش ضربتی افزایش ظرفیت پالایش در پالایشگاه نفت بندرعباس، گفت: با اجرای یک پروژه و بدون صرف هزینه های کلان سرمایه گذاری و در کوتاه ترین زمان ممکن ظرفیت پالایش نفت کشور روزانه 15 هزار بشکه افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه با اجرای این طرح روزانه 15 هزار بشکه خوراک بیشتر به پالایشگاه نفت بندرعباس تحویل داده خواهد شد، تصریح کرد: این خوراک اضافی به یک واحد تقطیر تحویل می شود که اجرای این پروزه منجر به افزایش تولید فرآورده های نفتی هم شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پیش از اجرای این طرح روزانه 294 هزار بشکه نفت خام و 26 هزار بشکه میعانات گازی به عنوان خوراک تحویل پالایشگاه بندرعباس شده است، اظهار داشت: با راه اندازی این طرح ضربتی حدود 15 هزار بشکه میعانات گازی بیشتری به پالایشگاه تحویل داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ظرفیت پالایش در پالایشگاه بندرعباس به 335 هزار بشکه در روز افزایش یافته است، بیان کرد: در شرایط فعلی خوراک بیشتر میعانات گازی این واحد پالایشگاهی از فازهای پارس جنوبی، پالایشگاه گاز پارسیان و کنگان تامین می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه با اجرای این طرح تولید روزانه گازوئیل 3 میلیون لیتر افزایش یافته است، تاکید کرد: علاوه بر گازوئیل، تولید بنزین و نفتای سبک هم افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه تغییرات گسترده فرآیندی در واحدهای پالایشگاه بندرعباس اعمال نشده است، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بالایی است.