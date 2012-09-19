اشراف اطلاعاتی سپاه در کردستان/ جذب نیروهای بومی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه طی سه سال اخیر میزان اشرافیت اطلاعاتی سپاه در داخل و خارج از مرزهای استان کردستان افزایش چشمگیری پیدا کرده است و به دلیل وجود این اشرافیت اطلاعاتی است که امنیت پایدار در استان در بهترین شرایط خود قرار دارد.

وی ادامه داد: سپاه بیت المقدس کردستان نسبت به سایر سپاه های سراسر کشور سپاه ویژه است و به همین دلیل نیز طی سه سال اخیر اقدامات و برنامه ریزی های بسیار خوبی در راستای افزایش اشرافیت اطلاعاتی سپاه در داخل و خارج از مرزهای استان صورت گرفته است و انتظار می رود که این روند همچنان با جدیت هر چه تمامتر پیگیری و دنبال شود.

خنثی کردن تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم دشمن در کردستان

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه با اشاره به ماموریت های موفق سپاه بیت المقدس کردستان در راستای خنثی کردن تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم دشمن در مرزهای این استان بیان کرد: خوشبختانه به دلیل این ویژگی های مثبت سپاه بیت المقدس کردستان در راستای اجرایی کردن برنامه های کاری خود در حوزه امنیت به توفیقات ویژه ای دست پیدا کرده است و در حدود یک سال اخیر حتی یک گلوله هم در این استان و مرزهای آن هم شلیک نشده است.

وی اشرافیت اطلاعاتی را بهترین فرصت در راستای تولید و ایجاد امنیت پایدار در استان کردستان عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های اصلی سپاه بیت المقدس کردستان برای نیل به این هدف ارزشمند استفاده از نیروهای بومی در بدنه سپاه است که در طی یک سال گذشته و برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از نیروهای بومی در بدنه سپاه استفاده شده و حتی این افراد در مدیریت های مختلف نیز به کارگیری شده اند.

جذب نیروهای بومی در سپاه بیت المقدس کردستان

سردار رجبی با بیان اینکه اعتماد به نیروهای بومی یکی از دستاوردهای ارزشمند در سپاه بیت المقدس کردستان به شمار می رود، افزود: در حال حاضر 100 درصد بسجیان شاغل در سپاه بیت القمدس کردستان از نیروهای بومی این استان هستند و در کنار آنها حدود 90 درصد از نیروهای رسمی و تقریبا اکثریت فرماندهان نیز از نیرویهای بومی این استان انتخاب شده اند که این مهم یک دستاورد ارزشمند در سپاه بیت المقدس کردستان به شمار می رود.

وی اظهار داشت: امروز می توان با اقتدار و عزت هرچه تمامتر اعلام کنیم که 100 درصد امنیت در استان کردستان از سوی نیروهای بومی تامین می شود و این مهم نشان دهنده توانایی و ظرفیت های استان است که انتظار می رود سایر ادارات و سازمان های دولتی نیز بتوانند به نحو مناسب و شایسته از آن استفاده کنند.

خنثی کردن توطئه های دشمن در خصوص برگزاری اجلاس نهم در تهران

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه به بحث تامین امنیت برگزاری اجلاس عدم تعهد در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآور شد: یکی از نکات مهم در برگزاری این اجلاس تامین امنیت آن بود که به دلیل شرایط خاص استان کردستان نگاه ویژه ای در این زمینه وجود داشت و خوشبختانه به دلیل حضور موفق سپاه و سایر نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی امنیت کامل در مرزهای استان حکم فرما شد و هیچ گونه مشکلی به وجود نیامد.

وی عنوان کرد: امروز امنیت کامل در استان کردستان وجود دارد و به دلیل وجود این امنیت پایدار است که می توان در تمامی حوزه ها برنامه ریزی برای رسیدن به نتیجه مطلوب را انجام داد و برای توسعه و پیشرفت استان به خوبی برنامه ریزی کرد چرا که مردم این استان لایق هر نوع خدمت رسانی هستند و سپاه نیز خود را موظف می داند که برای خدمت بهتر به مردم از دولت و سایر نهادهای انقلاب اسلامی وارد عرصه شود.

سازماندهی 400 هزار بسجیی در استان کردستان

سردار رجبی با اشاره به سازماندهی و ساماندهی 400 هزار نیروی بسیجی در استان کردستان در رده های مختلف مقاومت گفت: هم اکنون بیش از هزار پایگاه مقاومت نیز در میان اقشار مختلف مردم برای سازماندهی این نیروها در مناطق شهری و روستایی استان کردستان فعالیت می کند که توجه به این آمار در استان کردستان نشان دهنده میزان وفاداری مردم به نظام اسلامی و آرمان های این انقلاب است.

وی با اشاره به کسب موفقیت های مختلف کردستان در ارزیابی های صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته سپاه بیت المقدس کردستان در حوزه سازماندهی و ساماندهی نیروهای بسیجی جزو سه استان برتر کشور انتخاب شد که البته کسب این موفقیت کافی نیست و باید برای رسیدن به شرایط بسیار بهتر در این حوزه از تمامی ظرفیت های موجود بهره برداری کرد.

وی مردم کردستان را جزو وفادارترین اقشار در کشور به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: بدون شک با رشادت های این مردم عزیز است که نظام اسلامی از بدو پیروزی تاکنون توانسته است به خوبی از مرزهای غربی خود دفاع کند و امروز نیز مردم با حضور خوب خود در صحنه از دستاوردهای نظام به خوبی دفاع می کنند.