  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

دهقانپور در گفتگو با مهر:

هیچ آرایشگری مجاز به انجام تاتو در آرایشگاه نیست

هیچ آرایشگری مجاز به انجام تاتو در آرایشگاه نیست

اصفهان - خبرگزاری مهر:رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان گفت: تاتو باید به صورت قانونمند و در مطب پزشکان پوست، زیبایی و عمومی و زیر نظر پزشک انجام شود و هیچ آرایشگری مجاز به انجام تاتو در آرایشگاه نیست.

فاطمه دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با استفاده از قرص‌های لاغری در آرایشگاه‌ها اظهار داشت: در این زمینه با آرایشگرها صحبت و اطلاعات کافی در اختیار آنان قرار گرفته است و در هیچ آرایشگاهی از قرص‌های لاغری استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر در آرایشگاهی از قرص‌های لاغری استفاده می‌شود، افراد باید با حضور در اتحادیه و به صورت کتبی اطلاع دهند تا موضوع از طریق اماکن و بهداشت پیگیری شود.

رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان گفت: اگر آرایشگری بدون جواز فعالیت می‌کند، با دادن گزارش به صورت کتبی، موضوع پیگیری می‌شود.

وی در مورد وضعیت تاتو در آرایشگاه‌ها تصریح کرد: تاتو باید به صورت قانونمند و در مطب پزشکان انجام شود، آریشگران پس از قبولی در امتحان و گرفتن مجوز، در مطب پزشکان پوست، زیبایی و عمومی و زیر نظر پزشک اقدام به تاتو کردن می‌کنند.

وی در مورد انجام این کارها در آرایشگاه‌ها تاکید کرد: اگر آرایشگری اقدام به این فعالیت‌ها نماید، باید موضوع گزارش شود تا به صورت جدی پیگیری و با افراد متخلف برخورد شود.

کد مطلب 1699769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها