هیچ آرایشگری مجاز به انجام تاتو در آرایشگاه نیست

فاطمه دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با استفاده از قرص‌های لاغری در آرایشگاه‌ها اظهار داشت: در این زمینه با آرایشگرها صحبت و اطلاعات کافی در اختیار آنان قرار گرفته است و در هیچ آرایشگاهی از قرص‌های لاغری استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر در آرایشگاهی از قرص‌های لاغری استفاده می‌شود، افراد باید با حضور در اتحادیه و به صورت کتبی اطلاع دهند تا موضوع از طریق اماکن و بهداشت پیگیری شود.

رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان گفت: اگر آرایشگری بدون جواز فعالیت می‌کند، با دادن گزارش به صورت کتبی، موضوع پیگیری می‌شود.

وی در مورد وضعیت تاتو در آرایشگاه‌ها تصریح کرد: تاتو باید به صورت قانونمند و در مطب پزشکان انجام شود، آریشگران پس از قبولی در امتحان و گرفتن مجوز، در مطب پزشکان پوست، زیبایی و عمومی و زیر نظر پزشک اقدام به تاتو کردن می‌کنند.

وی در مورد انجام این کارها در آرایشگاه‌ها تاکید کرد: اگر آرایشگری اقدام به این فعالیت‌ها نماید، باید موضوع گزارش شود تا به صورت جدی پیگیری و با افراد متخلف برخورد شود.