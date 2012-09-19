شهیده ناهید فاتحی نماد و الگوی زنان انقلابی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته پشتیبانی ستاد کنگره ملی همایش زنان شهیده کشور یادواره شهیده ناهید فاتحی کرجو اظهار داشت: خاک کردستان سرافراز به دلیل شرایط خاص پس از پیروزی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی یادآور شجاعت، ایثار و مظلومیت شهیدان دفاع مقدس است.

وی افزود: کردستان مهد تمدن رشادت ها و دلاورمردی های زنان و مردان متعهد به آرمان های انقلاب است و مردم کردستان این رشادت ها را در صحنه های مختلف به نمایش گذاشته اند.

مسئول کمیته پشتیبانی کنگره زنان شهیده کشور یادآور شد: برگزاری کنگره شهیده فاتحی کرجو فرصت مناسبی برای معرفی شهیدان و ایثارگران این مرزو بوم است.

فخری بیان کرد: در شرایطی که ایران اسلامی درگیر مسائل و مشکلات ابتدایی دوران پس از انقلاب بود کشورهای سلطه گر غربی با تحریک عراق جنگی نابرابر را با هدف سرنگونی نظام اسلامی بر مردم ایران تحمیل کردند که البته به دلیل رشادت های مردم دشمن از توطئه های خود ناکام ماند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران به خصوص مردم شهید پرور کردستان با هدیه کردن خون پاک خود پیروزی را در انقلاب اسلامی به ارمغان آوردند، ادامه داد: اقتدار و سرافرازی امروز ایران اسلامی مرهون شهدای هشت سال دفاع مقدس است و ما باید قدردان این رشادت ها باشیم.

مسئول کمیته پشتیبانی کنگره زنان شهیده کشور یادواره شهیده ناهید فاتحی کرجو گفت: برگزاری این کنگره متعلق به ارگان و اداره خاصی نیست و باید تمامی ادارات با همکاری مردم این کنگره را به بهترین شکل ممکن برگزار کنند.

فخری در پایان سخنان خود اظهار داشت: مسئولانی که در جلسات شهید و شهادت حاضر نمی شوند باید پاسخگو باشند و این عدم حضور در عملکرد و ارزیابی آنها تاثیر دارد.