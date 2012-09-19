روسیه خواهان پایان حمایت مالی آمریکا از مخالفانش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز با مخابره این خبر آن را تلاشی از سوی دولت روسیه برای مقابله با آزادی های اجتماعی عنوان کرد.

این روزنامه نوشت: روسیه به آمریکا دستور داده تا به حمایت های مالی خود از موج گسترده طرفداران دموکراسی، برنامه های بهداشت عمومی و مسائل مربوط به جامعه مدنی پایان دهد.

نیویورک تایمز نوشت: تصمیم تحریک آمیز کرملین در راستای پایان دادن به دو دهه فعالیت "آژانس توسعه بین المللی" آمریکا در دوران پس از شوروی است.

اشاره روسیه به کمک 50 میلیون دلاری دولت باراک اوباما برای گروههای جامعه مدنی است که اعلام شده این کمک ها بر اساس قوانین روسیه خواهد بود.

روزنامه مسکو نیوز نیز به نقل از وزارت خارجه آمریکا می نویسد: آمریکا دفتر آژانس توسعه بین المللی را در روسیه به درخواست دولت این کشور خواهد بست.

این روزنامه همچنین می نویسد: اما مقام های آمریکایی تاکید دارند تا راههای جدیدی را برای ترویج دموکراسی و جامعه مدنی بدون حضور دفتر کمک های آمریکا در روسیه، پیدا کنند.

وال استریت ژورنال نیز به ضرب الاجل روسیه برای تعطیلی دفتر اشاره می کند و می نویسد : روسیه اول اکتبر را برای تعطیلی دفتر حمایت های مالی آمریکا از گروههای مدنی در این کشور اعلام کرده است.

روز سه شنبه وزارت خارجه آمریکا از دریافت تصمیم دولت روسیه مبنی بر توقف فعالیت کمک های مالی آمریکا به گروهها در این کشور خبر داد.