بچه های ارسباران جان آذربایجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی صبح امروز چهارشنبه در اولین روز سال تحصیلی و در حاشیه اجرای برنامه " زنگ شکوفه ها" که در دبستان شهدای کویج برگزار شد افزود: همزمان با تمامی دانش آموزان کشور ، دانش آموزان مناطق زلزله زده نیز اولین روز سال تحصیلی خود را تجربه می کنند.



وی ضمن بیان این مطلب که در زلزله اخیر ، بیشتر مدرسه ها در مناطق زلزله زده پایداری خود را حفظ کردند گفت: در زلزله اخیر، مدرسه ها علاوه بر اینکه توانستند پایداری خود را حفظ کنند سر پناه و پناهگاهی نیز برای مردم مناطق زلزله زده بودند.



رضایی ابراز داشت: ارسباران همواره زنده است و این حوادث و تالمات روحی به هیچ وجه نمی توانند حس حیات را از ارسباران سلب کنند و ارسباران هم اکنون پیام حیات و صبر را به کل جهان صادر می کند.



وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: مقام عالی وزارت همزمان با اولین روز از سال تحصیلی هدایای خود را که شامل نوشت افزار و تمامی لوازم مورد نیاز برای یک دانش آموز است را اهدا خواهند کرد.

