انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل هواشناسی و پست استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای رسالت هواشناسی در ارائه خدمات عامه و به هنگام برای کاربران و استفاده از سرویس های پیش بینی در قالب طرح پیشخوان و بهره گیری از دفاتر پستICT روستایی در ایجاد رفاه و جلوگیری از خدمات مختلف از جمله رفت و آمدهای غیره ضروری، آشنایی با خدمات هواشناسی و ... بین هواشناسی استان البرز به مدیریت مهندس رحمانیان و اداره کل پست به مدیریت مهندس حمیدی تفاهم نامه ای منعقد و امضا شد.



تخصیص مکان در ساختمان دفاتر ICT روستایی جهت نصب ایستگاه باران سنج، تهیه گزارش بارش و ارسال آن به هواشناسی استان در زمانهای مقرر توسط پست، آموزش و روش کار با ایستگاه ها و شرایط نگهداری از تجهیزات توسط کارشناسان هواشناسی به کارشناسان پست و تعهد پست مبنی بر حفاظت نگهداری از تجهیزات هواشناسی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.