سه شنبه خونین در سرزمین افغانها / وقوع سه انفجار انتحاری و 18 کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این حملات که صبح روز شنبه از کابل آغاز شد، در بعد از ظهر به شهرهای جنوبی و شرقی افغانستان کشیده شد.

در آخرین حمله که در منطقه "گرشک" ولایت هلمند در جنوب افغانستان رخ داد، دو نفر کشته و 5 سرباز به شدت زخمی شدند.

به گفته ژنرال سید ملوک یکی از افسران ارشد پلیس افغانستان در ولایت هلمند، یک عامل انتحاری خودروی مملو از مواد منفجره را ساعت 16:30 دقیقه مقابل درب مرکز آموزش نیروهای پلیس این ولایت منفجر کرد.

عامل انتحاری نیز بر اثر این انفجار کشته شد. همچنین در حمله مشابه دیگری در شهر کونار عامل انتحاری خود را در نزدیکی یک پل در حال ساخت که چندین کارگر خارجی و مقام امنیتی در آن تجمع کرده بودند، منفجر کرد و بر اثر این حمله یک افغانی کشته و سه کارگر دیگر زخمی شدند.

پلیس افغانستان اعلام کرد که صبح امروز سه شنبه یک انفجار انتحاری در جاده فرودگاه کابل پایتخت افغانستان روی داد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

همچنین ساعت 6:45 دقیقه صبح یک بمب گذار انتحاری مینی بوس حامل اتباع خارجی را هدف قرار داد که از فرودگاه کابل به سمت هتل کابل در حرکت بود.

بر اثر این انفجار 9 تبعه خارجی و 3 افغانی در نزدیکی ساختمان سرویس اطلاعات افغانستان کشته شدند و گروه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مسئولیت آن را برعهده گرفت.