48 هزار دانش آموز در رفسنجان بر سر کلاس درس می روند

محمد حسینی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال تحصیلی 92-91 بیش از 48 هزار دانش آموز سال تحصیلی خود را آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه امسال تراکم دانش آموزان در دوره ابتدایی بیشتر شده افزود: در دوره شش ساله ابتدایی حدود 24 هزار دانش آموز در رفسنجان مشغول به تحصیل می شوند.

حسینی نسب در ادامه اظهار داشت: چهار شنبه 29 شهریور ماه نیز چهار هزار و 500 دانش آموز دختر و پسر کلاس اولی، سال تحصیلی خود را شروع می کنند.

وی تصریح کرد: همه امکانات و ابزارهای لازم برای شروع یک سال تحصیلی خوب فراهم شده و با افتخار اعلام می کنم در آموزش و پرورش رفسنجان در بحث تعلیم و تربیت هیچ مشکلی وجود ندارد.

اجرای طرح 3-3-6 در رفسنجان

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان به رونمایی از سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پروش اشاره کرد و گفت: اولین گام سند تحول بنیادین اجرای طرح 3-3-6 در کشور است که در شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی جدید، دانش آموزان پایه ششم در 137 مدرسه تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقاتی که بنده و همکارانم انجام داده ایم، ایجاد پایه ششم بسیار بجا و منطقی است زیرا دانش آموزان یک سال بیشتر در دوره تربیتی مانده و دقت نظر در دوره ابتدایی نسبت به سایر دوره ها بیشتر است.

این مسئول یادآور شد: کتابهای دوره ششم ابتدایی نیز از محتوای بسیار خوب و ارزنده ای برخوردار هستند.

وی در ادامه به تغییرات به وجود آمده در کتابهای دوره دوم و ششم ابتدایی اشاره کرد و افزود: برای معلمین این پایه ها دوره های آموزشی ویژه ای برگزار شده است.

حضور 40 سرباز معلم در آموزش و پرورش رفسنجان

حسینی نسب در بخش دیگری از صحبتهایش از حضور 40 سرباز معلم در آموزش و پرورش رفسنجان خبر داد و گفت: آنها در کلیه مقاطع تحصیلی تدریس کرده و ما نیز از حضور و عملکرد آنها رضایت کامل داریم.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر با کمبود معلم مواجه نیستیم افزود: در دوره راهنمایی خیلی اضافه تدریس به معلمین می دادیم بطوریکه اکثر معلمان 36 ساعت تدریس می کردند اما با حذف دوره اول راهنمایی فعلا همه معلمین در دوره راهنمایی 24 ساعته شدند و بعضی از معلمین نیز خودشان تمایل داشتند در دوره ابتدایی فعالیت کنند.

مرمت و بازسازی 8 مدرسه جدید در رفسنجان

این مسئول در ادامه به ساخت، مرمت و بازسازی هشت مدرسه جدید در رفسنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به فرسوده بودن برخی از مدارس در شهر و روستاها تعدادی از مدارس ترمیم و بازسازی شدند.

وی مدارس پسرانه شهید بهشتی، دخترانه شهید صباغ، دبستان دخترانه شاهد، دبیرستان پسرانه علی ابن ابیطالب(ع)، دبیرستان پسرانه هادوی زاده را از جمله این مدارس عنوان کرد و افزود: تعدادی از این مدارس اول مهر و تعدادی از آنها تا اوخر آذر ماه مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وجود 3000 دانش آموز افاغنه در رفسنجان

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان تعداد دانش آموزان افاغنه در شهرستان رفسنجان را حدود سه هزار نفر اعلام و اظهار داشت: بیشتر آنها در اردوگاه افاغنه و تعدادی نیز در مدارس وی‍ژه افاغنه در شهر درس می خوانند.

وی در پایان از جدا شدن مراکز پیش دبستانی از مدارس ابتدایی خبر داد و گفت: با توجه به ایجاد پایه ششم ابتدایی و نیاز مدارس به کلاس درس، از سال تحصیلی جدید مراکز پیش دبستانی جداگانه مشغول فعالیت شده و آموزش و پرورش نیز نظارت کافی را بر کار آنها دارد.

