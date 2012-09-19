کلیه روستاهای اراک و آشتیان از گاز طبیعی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کهوند در پنجمین جلسه پیگیری پروژه های شرکت گاز استان مرکزی ظهر روز سه شنبه افزود: با عنایت به اینکه شهرهای اراک، آشتیان و کلیه روستاهای این دو شهرستان کاملاً از گاز طبیعی برخوردار شده اند بنابراین در سال جاری شهرستان اراک و آشتیان از لحاظ گازرسانی به شهرستانهای سبز تبدیل می شوند.

وی افزود: با این وجود در سطح شرکت ملی گاز شهرستان اراک بعنوان اولین شهرستان مرکز استان می باشد که بعنوان شهرستان سبز مرکز استان تبدیل می شود.

کهوند عملکرد شرکت را بسیار خوب ارزیابی کرد گفت: شرکت گاز استان مرکزی نسبت به برنامه مصوب در همه بخشها از برنامه جلوتراست و این آمار و ارقام یقیناً محقق نمی شود مگر به همت و همکاری و تلاش همه همکاران،اعم از پشتیبانی و عملیاتی و اجرایی.

وی با بیان اینکه با اختصاص به موقع نقدینگی کلیه تعهدات شرکت تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد تصریح کرد: بودجه عمرانی جذب شده این شرکت در بخش عمرانی بالغ بر 15 میلیارد تومان از ابتدای سال می باشد که 42 درصد از بودجه مصوب سالجاری را تشکیل می دهد.

در این جلسه محمد صبوری رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان مرکزی طی ارائه گزارشی عملکرد شرکت را در بخش اجرای شبکه از ابتدای سال جاری تا کنون 346 کیلومتر و نصب انشعابات را هفت هزار و جذب اشتراک جدید را 13 هزار و 200 مورد بر شمرد و در این خصوص گفت :عملکرد شرکت گاز استان مرکزی در بخش اجرای شبکه گاز 41 درصد و در بخش انشعابات 34 درصد و در بخش جذب مشترک جدید 37 درصد فراتر از برنامه پیش بینی شده صورت گرفته است.