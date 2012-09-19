بانوان طلبه اراکی توهین به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اساتید و بانوان طلبه شهر اراک ظهر سه شنبه با تجمع در حوزه علمیه الزهرا(س) بر محاکمه عوامل تولید و کارگردان فیلم توهین آمیز علیه پیامبر اسلام تاکید کردند.



این گزارش می افزاید؛ شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، حمایت استکبار جهانی از سازندگان این فیلم موهن را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش بانوان طلبه حوزه علمیه الزهرا اراک همچنین با سر دادن شعار عزا عزاست امروز، مهدی صاحب الزمان (عج) صاحب عزا است امروز، انزجار و تنفر خود را از حرکت ددمنشانه نظام سلطه علیه مقدسات دین اسلام به نمایش گذاشتند.

