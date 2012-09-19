تفکیک گروه های سنی در جشنواره تئاتر کودک اجرای نمایشهای تخصصی را قوت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مشهدی عباس که با نمایش "اخمالوخان" در بخش مسابقه ایران نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان حضور دارد، تفکیک نمایش های کودک از نوجوان را در این جنشنواره گام مثبتی دانست که به اجرای نمایش های تخصصی می انجامد.

مشهدی عباس با تأکید بر تفکیک نمایش های گروه سنی کودک و نوجوان در جشنواره امسال گفت: از سال های قبل این موضوع در رسانه ملی رعایت می شود.

وی گفت: تفکیک گروه های سنی در جشنواره گام مثبتی است که با تکیه بر آن می توان نمایش های تخصصی برای کودکان و نوجوانان اجرا کرد.

وی عنوان کرد: وقتی مخاطب واقعی در تئاتر مشخص شود، عوامل نمایش نیز به صورت اصولی و تخصصی کار را آماده می کنند و مخاطب راحت تر می تواند با تئاتر ارتباط برقرار کند.

این کارگردان که سالهای قبل نیز در جشنواره حضور داشت، با تأکید بر مهمان نوازی و خونگرم بودن مردم همدان عنوان کرد: اگر سالن های نمایش از نظر فنی برای جشنواره آمادگی کامل داشته باشند قطعاً جشنواره خوبی در همدان برگزار خواهد شد.

وی درباره نمایش "اخمالو خان" نیز گفت: نمایش "اخمالو خان" برای گروه سنی کودک طراحی شده و شیوه دوست یابی و تأثیر خندیدن بر زندگی افراد را به کودکان آموزش می دهد.

وی عنوان کرد: کودکان به یک زندگی شاد و مفرح نیاز دارند و با یک نمایش می توان لبخند را به آنها هدیه کرد.

مشهدی عباس ادامه داد: این نمایش دو سال پیش تولید و با استقبال خوبی مواجه شد به همین خاطر با پیشنهاد مرکز هنرهای نمایشی در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان شرکت می کند.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهرماه در همدان برگزار خواهد شد.