توسعه سایت میگو در گمیشان

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی بابائی درچهارمین جلسه شورای اداری شهرستان گفت:توسعه سایت میگو وآغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی از ابزارهای مهم اشتغالزایی درشهرستان است.

وی بااشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تحول درنظام آموزش وپرورش افزود:تغییر درنظام جدیدآموزش و پرورش یک تحول بزرگ ونشانه اصلاح بنیادی در نظام آموزشی است.

در ادامه هریک از مدیران کل شیلات وماهیان خاویاری استان ورییس آموزش وپرورش شهرستان با توجه به نزدیکی فصل صید وصیادی وفصل بازگشایی مدارس به ارائه گزارش پرداختند.

تجهیز ایستگاه پمپا‍ژرتو بناور

معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب این شرکت با اعلام این خبر گفت: عملیات ریپ رپ با هدف کلی حفاظت از دیواره های شرقی و شمالی سد کوچک مخزنی و جلوگیری از تخریب دیواره ها بر اثر جریان آب داخل مخزن در مساحت 40 هکتار در شهریورماه امسال به پایان رسید.

حسینی تصریح کرد: از جمله اقدامات انجام گرفته در طرح ریپ رپ (سنگ چینی) دیواره سد کوچک مخزنی و نوسازی مجموعه ایستگاه پمپاژ پرتو بناور می توان به عملیات اجرایی ریپ رپ با قلوه سنگ، تهیه و پخش مخلوط رودخانه ای و تسطیح مسیر دسترسی از سد کوچک مخزنی تا ایستگاه پمپاژ اشاره کرد.

گفتنی است هزینه های عملیات اجرایی این طرح از محل اعتبارات استانی طرح های کوچک تامین آب گلستان تامین و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 380 میلیون ریال به پایان رسیده است.

واگذاری 380 انشعاب به مشترکان آبفار ترکمن و گمیشان

سرپرست امور آبفار شهرستان ترکمن و گمیشان گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری تعداد 380 انشعاب به مشترکین واگذار شده است.

مسلم مهتابی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با واگذاری انشعاب به 380 مشترک جمعیتی حدود یک هزارو 140 نفر تحت پوشش امور آبفار شهرستان ترکمن و گمیشان قرار گرفتند.

وی ادامه داد: از این تعداد واگذاری انشعاب به مشترکین، تعداد 127 مورد مربوط به مسکن مهر در جهت ارائه خدمات به قشر آسیب پذیرجامعه بوده است.

راه اندازی انجمن تخصصی و اتاق فکر ذیحسابان تصویب شد

سومین جلسه هم اندیشی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان در سالن جلسات سازمان با حضور سرپرست، معاونین، روسای گروه ها و کارشناسان حوزه ریاست برگزار شد.

در این جلسه به مواردی از قبیل نظم و انضباط اداری و ارائه خدمات الکترونیک، پیگیری امورات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی کارکنان ، تشکیل انجمن تخصصی ذیحسابان و صرفه جویی در مصرف منابع اشاره شد.



در ادامه هر یک از رؤسای گروه ها و کارشناسان به بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود در راستای اتخاذ تصمیمات بهتر و بهبود عملکرد سازمان پرداختند.



گردهمایی و کارگاه تخصصی مدیران مدارس خاص و مدارس قرآنی و امین



علیرضا حسنی رئیس اداره قرآن ، نماز و عترت استان گلستان گفت: این گردهمایی و کارگاه تخصصی با هدف ارتقای فعالیتهای اداره قرآن ، نماز و عترت در این مدارس برگزار شد و فعالیتهای این اداره در سال تحصیلی جدید به مدیران مدارس ابلاغ شد.



وی افزود: مدیران مدارس خاص با بیان طرح های موفق اداره قرآن ، نماز و عترت در سطح مدرسه و ارائه پیشنهادات خود در این زمینه خواستار ارسال یک دستورالعمل واحد جهت فعالیتهای مدارس خاص استان شدند.