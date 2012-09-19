  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

بیگی:

ارسباران پیام حیات و اتحاد به جهان صادر کرد

ارسباران پیام حیات و اتحاد به جهان صادر کرد

تبریز - خبرگزاری مهر : استاندار آذربایجان شرقی گفت: امروز ارسباران توانست از یک مدرسه به کل جهان بویژه ایران اسلامی پیام حیات و اتحاد صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی صبح امروز چهارشنبه در دبستان شهدای کویچ و جشن " زنگ شکوفه ها" ابراز داشت: درست است که قسمت اعظمی از منطقه ارسباران آسیب دیده ولی همچنان که شاهد هستیم ارسباران ، پیام حیات و اتحاد به کل جهان صادر می کند.
 
بیگی گفت: آسیب دیدگان از زلزله با وجود بروز حادثه شدید و از دست دادن عزیزان خود همچنان با حس امید به حیات ادامه می دهند و پیام اتحاد به خاطر اینکه همزمان با دیگر دانش آموزان میهن اسلامی اولین روز سال تحصیلی خود را آغاز می کنند.
 
وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: هفته بعد ان شاء الله اولین خانه آماده به مردم زلزله زده واگذار خواهد شد که تا کنون نیز شش هزار خانه پی کنی، دو هزار و 500 خانه شناژبندی و سه هزار و 500 واحد سقف ریزی شده است.
 
وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: هیئت دولت مصوب کرده که هدیه ای به ارزش 5 میلیون ریال که شامل لوازم خانگی ضروری است اهدا شود.
 

 

کد مطلب 1699790

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها