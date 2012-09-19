ارسباران پیام حیات و اتحاد به جهان صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی صبح امروز چهارشنبه در دبستان شهدای کویچ و جشن " زنگ شکوفه ها" ابراز داشت: درست است که قسمت اعظمی از منطقه ارسباران آسیب دیده ولی همچنان که شاهد هستیم ارسباران ، پیام حیات و اتحاد به کل جهان صادر می کند.



بیگی گفت: آسیب دیدگان از زلزله با وجود بروز حادثه شدید و از دست دادن عزیزان خود همچنان با حس امید به حیات ادامه می دهند و پیام اتحاد به خاطر اینکه همزمان با دیگر دانش آموزان میهن اسلامی اولین روز سال تحصیلی خود را آغاز می کنند.



وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: هفته بعد ان شاء الله اولین خانه آماده به مردم زلزله زده واگذار خواهد شد که تا کنون نیز شش هزار خانه پی کنی، دو هزار و 500 خانه شناژبندی و سه هزار و 500 واحد سقف ریزی شده است.



وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: هیئت دولت مصوب کرده که هدیه ای به ارزش 5 میلیون ریال که شامل لوازم خانگی ضروری است اهدا شود.





