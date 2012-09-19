مصوبات جلسات اقتصادی دولت و مجلس با لایحه قانونمند شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا تابش نماینده اردکان در جلسه علنی روز چهارشنبه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 53 و مواد 8 و 9 اصل 43 قانون اساسی گفت: مداخله مجلس در امور اجرایی و اقتصادی باید بر اساس وظایفی باشد که ما عهده دار آن هستیم.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی ما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است. هیات مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل شده و در گزارش مسئولان هم امروز مسائلی مطرح شد که از منظری خوشحال کننده بود. تمهیداتی اندیشیده شده که ما از این مرحله با حفظ صلابت و عزت ملت شریف ایران عبور کنیم.

تابش گفت: اما مسولان به صراحت اعلام کردند که در برخی موارد، قوانین مزیت خود را از دست داده است. وظیفه ما کمک به دولت و رفع تنگناهای قانونی است و تدبیر انجام شده برای حل مشکلات ارز هم با تصمیم کمیته مشترک جنبه قانونی پیدا نمی کند.

وی گفت: استدعا می کنم اگر دولت قرار است اصلاحیه بودجه به مجلس بدهد یا برخی قوانین تغییر کند یا تفسیر شود یا متوقف شود، اعلام شود تا ما به وظیفه اصلی خود که می تواند کمک حال دولت باشد بپردازیم.

نماینده اردکان خاطر نشان کرد: اصل 53 قانون اساسی تصریح دارد که کلیه دریافت های دولت باید در حساب خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود و مواد 8 و 9 اصل 43 قانون اساسی هم تاکید بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور است که دوستان ما در کمیته مشترک دولت و مجلس باید به آن توجه کنند تا خدای ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی ما در سالهای آتی فراهم نشود.

تابش اعلام کرد: ماده 9 اصل 43 نیز تصریح دارد تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین می کند می باشد و کشور با به خودکفایی می رساند.

وی ادامه داد: متاسفانه وام به بخش کشاورزی در سال گذشته 9.7 درصد بوده و امسال 6.3 درصد تخصیص یافته است که باید از طرف مجلس و هیات مشترک مورد پیگیری قرار گیرد.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تابش و اخطار وی گفت: مطالبی که در جلسات مشترک مطرح می شود جنبه مشورتی دارد اما آنچه قانون نیاز داشته باشد باید به مجلس ارجاع داده شود.