لاریجانی خواستار برخورد مجلس با مسئولان سازمان تامین اجتماعی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل در جلسه علنی روز چهارشنبه در تذکری اظهار داشت: متاسفانه علیرغم مخالفت افکار عمومی، خبرگزاری ها اظهار کرده اند که تعداد زیادی از نمایندگان در حمایت از ریاست صندوق سازمان تامین اجتماعی نامه ای امضا کرده اند.

وی ادامه داد: این اخبار موجب تضعیف مجلس است.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: دوستان خودشان توجه کنند این نوع جمع آوری امضا و اینکه چند نفر از یک دستگاه بیایندو برای اینگونه نامه ها امضا جمع کنند کار درستی نیست. مجلس باید در مسائل مهم بین المللی و داخلی کشور اظهار نظر کند.

رئیس مجلس ادامه داد: ظاهرا همانگونه که شنیدم برخی از آقایان گفتند اصلا این نامه تحت عنوان دیگری نوشته و امضا گرفته شده است، این کارها نادرست است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پی تذکر احمد توکلی نماینده تهران در همین رابطه گفت: مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند.

وی ادامه داد : نمایندگان نیز باید توجه کنند در این گونه امور صرفا به اعتماد سخنان گوینده نامه را امضا نکنند .

لاریجانی همچنین درپی تذکر یک نماینده که گفت اصلا چنین نامه ای را امضا نکرده اما نامش پای نامه دیده می شود ، گفت : مجلس باید پیگیری کند با آن دستگاه اگر امضا جعل کرده است برخورد کند.