توسعه کردستان متناسب با هزینه ها نیست/ عدم شناخت بعضی مدیران از مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: توسعه ای در کردستان وجود ندارد بلکه آنچه به عنوان توسعه از آن حرف به میان می آید کارهای روزمره ای است که هیچ گاه زمینه ساز ایجاد تحول در استان کردستان نیست.

وی با اشاره به تعریف امروزی اکثر مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان از توسعه بیان کرد: پرکردن چاله ها توسعه نیست، بلکه زمانی می شود از واژه توسعه برای کردستان صحبت کرد که شاهد ایجاد یک تحول عظیم در این استان باشیم تا بر اساس آن بتوان به مردم لایق و وفادار این استان به نظام اسلامی خدمت کرد.

شاخص های کردستان برای رسیدن به توسعه ضعیف است

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان این نکته که هم اکنون استان در شاخص های مختلف برای رسیدن به توسعه دچار مشکلات و کمبودهای جدی است، گفت: بدون شک باید به این نکته مهم توجه داشت که با این حجم اعتبارات و هزینه هایی که از سوی دولت در کردستان صورت می گیرد نمی توان انتظار داشت که به توسعه رسید بلکه باید با استفاده بیشتر از اعتبارات در ردیف های ملی، منطقه ای و استانی شرایط را برای رسیدن کردستان به توسعه فراهم کرد.

وی نقطه عطف و ظرفیت ویژه در کردستان را برای رسیدن به توسعه سفر مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان اعتبارات بسیار خوبی برای این استان در نظر گرفته شد ولی متاسفانه پیگیری برای جذب و هزینه این اعتبارات خوب نبوده است و باید تمام دستگاه های استانی و ملی که در جریان این سفر متعهد به پرداخت اعتبارات شده بودند را مورد بازخواست قرار داد و برای عملیاتی شدن پروژه ها و طرح های مصوب شده تلاش و جدیت بیشتری کرد.

دیدگاه مدیران برای رسیدن کردستان به توسعه باید تغییر کند

سردار رجبی با انتقاد از دیدگاه شماری از مدیران استان در بخش رسیدن کردستان به توسعه بیان کرد: باید دیدگاه کلی در مورد توسعه در کرستان تغییر کند چرا که متاسفانه ما در مرحله اول در دیدگاه و شناخت خود مدیران از وضعیت کردستان و همچنین رسیدن این استان به توسعه و پیشرفت مشکل داریم.

وی ادامه داد: اگر مدیران فعلی دستگاه های اجرایی استان کردستان در یک استان مرکزی کشور فعالیت می کردند بدون شک در سطح مدیران خوب و مطلوب کشور دسته بندی می شدند ولی به دلیل نیازهای بیشمار کردستان و محرومیت های مختلف این سطح فعالیت آنها در کردستان مورد قبول نیست و باید با کار و فعالیت جهادی به دنبال رفع مشکلات و کمبودهای استان کردستان بود.

کردستان دوران طلایی برای رسیدن به توسعه را از دست داده است

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه این استان یک دوران طلایی را برای رسیدن به توسعه پایدار و تقویت زیرساخت های لازم از دست داده است، یادآور شد: زمانی که اکثر استان های کشور مشغول توسعه زیرساخت های خود بودند مردم در کردستان به دنبال دفع و مقابله با حمله نظامی رژیم بعث و همچنین توطئه های ضد انقلاب بودند و امروز نیز توسعه ای در کردستان عملی نشده است.

وی با اشاره به نیاز اصلی کردستان در شرایط و مقطع کنونی گفت: کردستان نیازمند کار و فعالیت جهادی است و مدیرانی که در کردستان فعالیت می کنند باید خود را با این شرایط همراه و همگام کنند که البته باید توجه داشت که متاسفانه در حال حاضر اینگونه نیست و حتی بخش زیادی از مدیران شاغل در کردستان شناخت کاملی از روحیه مردم استان ندارند.

سردار رجبی گفت: اینکه مدیران استان کردستان با مردم چه به صورت حضوری یا تلفنی ارتباط داشته باشند بسیار خوب و پسندیده است ولی باید توجه داشت که این نوع ارتباط وظیفه روابط عمومی آن دستگاه یا اداره است و مدیر باید وقت خود را در راستای پیگیری مسائل کلان استان صرف کند.

300 کیلومتر مرز ظرفیت خوبی برای رسیدن کردستان به توسعه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مرز در استان کردستان اشاره کرد و افزود: وجود حدود 300 کیلومتر مرز در کردستان یک فرصت است که اگر به خوبی مدیریت نشود به یک تهدید جدی تبدیل می شود و برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیت نیز خودب نیست و انتظار می رود که متولیان و مسئولان با هماهنگی و همکاری بهتر اقدامات خوبی در این راستا اجرایی کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان همچنین در خصوص حضور شش نماینده جدید استان در مجلس نهم شورای اسلامی اظهار داشت: انتخاب شش چهره جدید و تقریبا جوان یک ظرفیت خوب برای استان است به شرطی که خود نمایندگان نیز بتوانند برای خدمت به مردم کردستان فعالیت داشته باشند.

سردار رجبی عنوان کرد: نمایندگان باید در اولین گام به دنبال تدوین سند چشم انداز توسعه در کردستان باشند که متاسفانه در حال حاضر همچنین سندی وجود خارجی ندارد و اگر هم چنین سندی وجود دارد به دلیل عدم کارآیی نمی شود آن را در حال حاضر در استان کردستان اجرایی کرد.

شش برابر شدن برنامه های سپاه بیت المقدس کردستان در بخش محرومیت زدایی

وی به اقدامات سپاه بیت المقدس کردستان در راستای محرومیت زدایی در استان اشاره کرد و افزود: کردستان یک استان مرزی است و به همین دلیل ویژگی های و شرایط خاص خود را دارد که باید برای خدمت به مردم تمامی این ویژگی های مورد توجه قرار گیرد و اولویت اصلی سپاه در راستای محرومیت زدایی، زودبازده بوده و همچنین ضروری بودن پروژه های مورد نیاز عمرانی است.

سردار رجبی شش برابر شدن برنامه ها و اقدامات سپاه در حوزه محرومیت زدایی را یکی از دستاوردهای سال جاری عنوان کرد و افزود: در بخش محرومیت زدایی دولت کمک بسیار خوبی به سپاه انجام داد ولی متاسفانه در بخش اردوهای راهیان نور دولت مشارکت بسیار ضعیف و غیرقابل قبولی داشت.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در پایان سخنان خود با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص وضعیت کردستان در حوزه های مختلف یادآور شد: این انتقادات به شخص و خود فرد نیست بلکه به جایگاهی است که به عنوان یک امانت به وی سپرده شده است و باید برای خدمت بهتر به مردم از این جایگاه استفاده کرد.