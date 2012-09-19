کرج با جمعیت 2 میلیون نفری فاقد هتل است

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کرج با یک میلیون و 900 نفر جمعیت در مرکز استان البرز است اما فاقد هتل است.

وی ادامه داد: در کارگروه اخیری که در استانداری برگزار شد در هشتگرد و کرج دو متقاضی برای احداث هتل داشتیم.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: مصوبه هتل در هشتگرد نهایی شد و فرد مورد نظر نیز اعلام آمادگی برای احداث هتل کرد ولی بانک همکاری نکرد.



وی گفت: به بانک مراجعه داشتیم ولی بانک می گوید که این طرح توجیه اقتصادی ندارد.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز اظهار داشت: زمانی که طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد بانک از ارائه تسهیلات خودداری می کند.

