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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

رمضانی انتقاد کرد:

کرج با جمعیت 2 میلیون نفری فاقد هتل است

کرج با جمعیت 2 میلیون نفری فاقد هتل است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: کرج با جمعیت 2 میلیون نفری فاقد هتل است.

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کرج با یک میلیون و 900 نفر جمعیت در مرکز استان البرز است اما فاقد هتل است.

وی ادامه داد: در کارگروه اخیری که در استانداری برگزار شد در هشتگرد و کرج دو متقاضی برای احداث هتل داشتیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: مصوبه هتل در هشتگرد نهایی شد و فرد مورد نظر نیز اعلام آمادگی برای احداث هتل کرد ولی بانک همکاری نکرد.

وی گفت: به بانک مراجعه داشتیم ولی بانک می گوید که این طرح توجیه اقتصادی ندارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز اظهار داشت: زمانی که طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد بانک از ارائه تسهیلات خودداری می کند.
 

کد مطلب 1699803

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