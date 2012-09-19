جشنواره ملی نقاشی خط رضوی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح دومین جشنواره ملی نقاشی خط و حروف نگاره های رضوی، اظهارداشت: این جشنواره از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با گستره ملی بوده که برای دومین سال در این بخش برگزار می شود.

محمدحسین جعفری از ارسال 300 اثر به جشنواره نقاشی خط و حروف نگاره های رضوی در این استان خبر داد و گفت: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره نسبت به سال قبل از سطح کیفی بالاتری برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه نقاشی هنر جدیدی بوده و قدمت آن به یک دهه می رسد، افزود: این هنر تلفیقی از نقاشی و خط بوده و هنرمندان این حوزه نیز باید از قدرت خلاقیت بالایی برخوردار باشند.

جعفری تعداد هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره را 126 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از تعداد آثار رسیده به دبیرخانه 45 اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شده و به این جشنواره راه یافتند.

قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هنرمندان از 29 استان کشور در این جشنواره شرکت کردند، افزود: بیشترین آثار مربوط به استانهای خراسان جنوبی، اصفهان و تهران بوده است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره امسال با رویکرد جدیدی آغاز شده است، افزود: در این جشنواره هنرمندان طی دو روز به تولید آثار خواهند پرداخت.

جعفری اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا(ع)، گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار را از جمله اهداف این جشنواره ذکر کرد.

وی به برگزاری بخش های مختلف این جشنواره در سال های گذشته در این استان اشاره کرد و ادامه داد: خراسان جنوبی تاکنون موفق به برگزاری دو جشنواره ملی عکس رضوی، سه جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی،یک جشنواره ملی پژوهشی و دو جشنواره جشنواره ملی نقاشی خط و حروف نگاره های رضوی شده است.

پیام اصلی جشنواره بین المللی رضوی معنویت و ولایت است

جعفری به تاثیرگذاری برگزاری این جشنواره در کشور اشاره کرد و گفت: پیام و هدف اصلی این جشنواره بین المللی معنویت و ولایت است.

وی با بیان اینکه با برگزاری این جشنواره باید فرهنگ معنویت و ولایت به دیگران نیز منتقل شود، افزود: امام رضا(ع) و سایر اهل بیت(ع) به عنوان ولایت در جایگاه ویژه ای قرار دارند و امروز رمز موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت است.

قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هنرمندان، فرهیختگان و فرهنگیان پیام رسان این جشنواره هستند، یادآور شد: آثار و تولیدات این هنرمندان باید تاثیرگذاری بسیار بالایی در مخاطبان داشته باشد.