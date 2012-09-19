شش دفتر خدماتی و زیارتی در چهار محال و بختیاری فعال است

یوسف آقا بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش دفتر خدماتی زیارتی در این استان فعال است، اظهار داشت: عمده فعالیت این شرکت ها اعزام زائر به عتبات و عالیات، سوریه و عمره مفرده است.

وی با بیان اینکه این دفاتر به صورت فردی است، بیان داشت: در برنامه های جدید در صدهستیم که این دفاتر به صورت شرکتی در این استان فعالیت است.

آقا بزرگی با اشاره به اینکه در سال 90- 91 در 300 نفر در دوره های آموزشی در سطح مدیران راهنما، معاونین راهنما و .... شرکت کرده اند، اذعان داشت: این دوره های آموزشی برای عوامل و مدیران برگزار شده است.

رئیس حج و زیارت چهار محال و بختیاری با بیان اینکه دوره های آموزشی در طول سال یک بار برگزار می شود، بیان داشت: در استان نمانیدگی امور روحانیون در راستای اموزش روحاحنیون و مداحان وجود ندارد و پیگیری لازم برای داشتن نمایندگی امور روحانیون در استان در حال انجام است.

آقا بزرگی عنوان کرد: در حال حاضر این استان با استان اصفهان و لرستان در یک منطقه قرار دارد.



