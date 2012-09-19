تیم فوتسال افراد دارای معلولیت ذهنی به اردو فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بیدار، محسن دولتی حمید آباد، علی مخطوط (اردبیل)، مصطفی باوفا، محمدرضا تخشا، حامد حدادیان(گلستان)، علی اصغر حسین زاده (گیلان)، یاسر رستمی نژاد (لرستان)، محسن سبکتکین ریزی، حمیدرضا صالح نصرآباد (اصفهان)، محمود علی نژاد، مصطفی فروزی (تهران)، مهدی مولایاری (قم)، رضا محمدیان (خراسان رضوی)، 15 ملی پوشی هستند که تمرینات خود را زیر نظر شهاب الدین سفال منش، سرمربی تیم ملی فوتسال افراد دارای معلولیت ذهنی، انجام می دهند.



مصطفی سفال منش، محمد مهدی محمدیان و شهرام حسنی نیز به عنوان مربی در این مرحله از تمرینات حضور دارند.



سومین مرحله تمرینات ملی پوشان ایران از 31 شهریور ماه آغاز شده و تا 9 مهر ماه در مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت.

تیم ملی فوتسال افراد با معلولیت ذهنی ایران که سال گذشته عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد، آبان ماه امسال در رقابت های قهرمانی جهان سال 2012 در کشور فرانسه شرکت می کند.