زنگ شکوفه ها در مدارس البرز نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور زنگ شکوفه ها برای دانش آموزان کلاس اول ابتدایی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، مشاور استاندار در امر آموزش و پرورش، مدیر ناحیه دو آموزش و پرورش کرج، امام جمعه فردیس و تنی چند از مسئولان استانی به صورت نمادین پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه ابتدایی دخترانه فاطمه شاهدعرب در ناحیه دو آموزش و پرورش کرج طنین انداز شد.

در این آیین مدیرکل آموزش و پرورش استان خطاب به مادرانی که برای همراهی فرزندانشان در جمع حضور داشتند، گفت: وظیفه تک تک والدین توجه و تربیت نیکوی فرزندان است و این وظیفه هیچ گاه از پدر و مادر ساقط نمی شود.

اکبر حلیمی افزود: آینده و اعتلای کشور در گرو پرورش نسلی اندیشمند و باخرد است و مدرسه و خانواده نقش بی بدیلی در تحقق این امر دارند.

مدرسه فاطمه شاهد عرب از مدارس تمام هوشمند و تمام کلاسهای این مدرسه به سیستم هوشمندسازی مجهز شده اند.

در این آیین ضمن بازدید مسئولان از کلاسها، با نشستن پشت نیمکت به صورت هوشمند و از طریق سیستم دیجیتال با مدیر مدرسه ارتباط برقرار شد.

همچنین در این مراسم از خیر مدرسه ساز علیرضا محجوبی با اهدای لوح تجلیل شد.