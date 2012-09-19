امامان جماعت مساجد ابعاد توطئه توهین به پیامبر(ص) را تشریح کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانه بدین شرح است: استکبار جهانی که در مقابله با موج عظیم بیداری اسلامی ملتهای مسلمان دچار استیصال و درماندگی شده است با سخیف‎ترین روش‏های ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام و امت اسلامی نشان داد. این بار دستان جنایتکار صهیونیست بین الملل از آستین منادیان حقوق بشر آمریکایی بیرون آمد و با شعار آزادی بیان قلوب نه تنها صدها میلیون مسلمان بلکه همه پیروان ادیان الهی را با توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام جریحه دارکرد.

اما بی شک طبق وعده الهی، دشمنان اسلام هر گامی را که از سر عداوت کور، علیه این آیین پاک بر می‏دارند، خود بیشتر در سراشیبی سقوط قرار گرفته، مکرشان به خودشان باز گشته و بر رسوایی‏شان افزوده خواهدشد.

مرکز رسیدگی به امور مساجد این اقدام موهن را شدیدا محکوم می‎نماید و آمریکا و رژیم صهیونیستی را متهمان اصلی جنایت فرهنگی و اعتقادی اخیر دانسته و موضع‎گیری جدی و اعلام برائت و انزجار از این اقدام موهن و مجازات طراحان و عاملین آنرا، حداقل انتظار از جهان اسلام و سازمان‏ها و نهادهای بین المللی مدعی حقوق ملل و ادیان می‏داند.



از سازمان‏ها و مجامع بین المللی به خصوص سازمان کنفرانس اسلامی مصرانه می‏خواهد با صلابت و قاطعیت تمام نسبت به مجازات آمرین و عاملین این اقدام مزبوحانه و شرم‏آور و همچنین پیش بینی مقررات الزام‏آور جهانی به منظور پیشگیری از هرگونه توهین به مقدسات و ادیان الهی، مجدانه اقدامات لازم را معمول دارند.

درپایان این مرکز از ائمه محترم جماعات مساجد می‎خواهد تا ضمن برگزاری مراسم دعای زیارت پیامبر اسلام، نسبت به تشریح ابعاد گوناگون این توطئه ضد اسلامی برای نمازگزاران مساجد به ویژه جوانان و نوجوانان اهتمام نمایند.