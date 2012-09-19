امامان جماعت مساجد ابعاد توطئه توهین به پیامبر(ص) را تشریح کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانه بدین شرح است: استکبار جهانی که در مقابله با موج عظیم بیداری اسلامی ملتهای مسلمان دچار استیصال و درماندگی شده است با سخیفترین روشهای ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام و امت اسلامی نشان داد. این بار دستان جنایتکار صهیونیست بین الملل از آستین منادیان حقوق بشر آمریکایی بیرون آمد و با شعار آزادی بیان قلوب نه تنها صدها میلیون مسلمان بلکه همه پیروان ادیان الهی را با توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام جریحه دارکرد.
اما بی شک طبق وعده الهی، دشمنان اسلام هر گامی را که از سر عداوت کور، علیه این آیین پاک بر میدارند، خود بیشتر در سراشیبی سقوط قرار گرفته، مکرشان به خودشان باز گشته و بر رسواییشان افزوده خواهدشد.
مرکز رسیدگی به امور مساجد این اقدام موهن را شدیدا محکوم مینماید و آمریکا و رژیم صهیونیستی را متهمان اصلی جنایت فرهنگی و اعتقادی اخیر دانسته و موضعگیری جدی و اعلام برائت و انزجار از این اقدام موهن و مجازات طراحان و عاملین آنرا، حداقل انتظار از جهان اسلام و سازمانها و نهادهای بین المللی مدعی حقوق ملل و ادیان میداند.
از سازمانها و مجامع بین المللی به خصوص سازمان کنفرانس اسلامی مصرانه میخواهد با صلابت و قاطعیت تمام نسبت به مجازات آمرین و عاملین این اقدام مزبوحانه و شرمآور و همچنین پیش بینی مقررات الزامآور جهانی به منظور پیشگیری از هرگونه توهین به مقدسات و ادیان الهی، مجدانه اقدامات لازم را معمول دارند.
درپایان این مرکز از ائمه محترم جماعات مساجد میخواهد تا ضمن برگزاری مراسم دعای زیارت پیامبر اسلام، نسبت به تشریح ابعاد گوناگون این توطئه ضد اسلامی برای نمازگزاران مساجد به ویژه جوانان و نوجوانان اهتمام نمایند.
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