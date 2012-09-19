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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

عکاسان یزد در خرانق اردو زدند

عکاسان یزد در خرانق اردو زدند

یزد - خبرگزاری مهر: هنرمندان عکاس حوزه هنری استان یزد در اردویی یک روزه، بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری خرانق را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمندان اتاق عکس حوزه هنری استان یزد در سفر یک روزه به بخش خرانق از اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی روستای خرانق عکاسی کردند.

در این اردوی عکاسی، 12 عکاس حضور داشتند که به ثبت معماری غنی و بافت تاریخی منحصر به فرد خرانق و تلاش کشاورزان این روستا پرداختند.

عکس های تهیه شده در این اردو در نشست های اتاق عکس که دوشنبه هر هفته از ساعت 18 تا 20 در سالن اجتماعات حوزه هنری برگزار می شود، مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

قراراست گزیده ای از این آثار در وب سایت حوزه هنری استان به نشانی www.artyazd.ir منتشر شود.

روستای خرانق مرکز بخش خرانق از توابع شهرستان اردکان در 85 کیلومتری شهر یزد و در مسیر اردکان به طبس قرار دارد.

از مهمترین آثار تاریخی خرانق می توان به مسجد جامع، حسینیه، کاروانسرا، قلعه، منارجنبان، پل تاریخی آبراه، حمام، آسیاب، مشهدک، بابا خادم و... اشاره کرد.

شغل اصلی ساکنان این روستا کشاورزی، باغداری و دامداری است.

کد مطلب 1699812

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