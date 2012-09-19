عارف ربطی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مسئولان فدراسیون کشتی بعد از المپیک 2012 لندن، مدتی با فرنگی کاران و اعضای کادر فنی تیم ملی استراحت دادند تا خستگی مدتها حضور در اردوهای آماده سازی و میدان بزرگی همچون المپیک برطرف شود، اما بزودی با محمد بنا تماس خواهیم گرفت و مقدمات حضور مجدد او را فراهم می کنیم.

وی تصریح کرد: بزودی با دعوت از محمد بنا و رسول خادم، اقدام به برگزاری نشستی ویژه در فدراسیون کشتی خواهیم کرد تا هر چه بهتر برای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برنامه ریزی کنیم. ما امسال رقابتهای مهمی را پیش رو داریم که طبیعتا باید برای حضوری هر چه پر توان تر در آنها برنامه ریزی و تلاش شود.

دبیر فدراسیون کشتی در خاتمه افزود: فدراسیون کشتی به بهترین شکل از نیروهای ارزشمندی همچون محمد بنا در کشتی فرنگی بهره خواهد برد و ما اجازه نخواهیم داد وی با کوله باری از تجربه و توانمندی از عرصه مدیریت تیم ملی کشتی فرنگی دور بماند. ضمن اینکه رسول خادم نیز بارها از محمدبنا حمایت کرده و به عنوان مدیر فنی تیم های ملی، حساب ویژه ای روی توانمندی های وی باز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات امیدوارکننده دبیر فدراسیون کشتی در حالی مطرح شده که برخی دوستان و نزدیکان محمد بنا بطور مستقیم و غیر مستقیم از عدم بازگشت مجدد او به عرصه کشتی فرنگی و قطع همکاری بهترین مربی کشتی فرنگی سال 2011 جهان با فدراسیون کشتی خبر می دهند. ضمن اینکه غیبت طولانی محمد بنا و سکوت مربیان تیم ملی و همچنین ابهام و بلاتکلیفی در آغاز برنامه های آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نیز می تواند مهر تاییدی باشد بر قطع همکاری آقای خاص کشتی ایران.