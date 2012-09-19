مدارس علمیه خواهران از مواهب جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد همزمان با آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه در دیدار با مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان اصفهان افزود: پیش از انقلاب برخی از خواهران علاقمند به یادگیری علوم دینی بودند و برخی افراد همانند بانو امین به مدارج علمی و معنوی بالایی رسیدند اما مدرسه علمیه خواهران به سبک کنونی پس از انقلاب راه‌اندازی شد.



وی از زحمات مدیریت مدارس علمیه خواهران تقدیر کرد و گفت: از زمانی که حجت‌الاسلام ابطحی این مسئولیت را بر عهده گرفتند، شاهد پیشرفت‌ها و اتفاقات خوبی در مدارس علمیه بودیم.



مدیر حوزه علمیه استان اصفهان به مزایای یادگیری علوم دینی توسط خواهران اشاره کرد و افزود:علاوه بر خود آگاهی خواهران از مسائل اعتقادی، اخلاق و احکام، انتقال این دانایی به نسل‌های آینده از طریق فرزندانشان نکته ظریفی است که نباید نادیده گرفته شود.



وی با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) گفت: اگر زن سعادتمند باشد، می‌تواند جامعه را سعادتمند کند، بنابراین اسلام به تربیت بانوان حساسیت ویژه‌ای داشته است.



آیت‌الله طباطبایی نژاد تاریخ را شاهدی بر صحت ادعای خود گرفت و اظهار کرد: بسیاری از فرزندان پیامبران و ائمه معصومین (ع) دیده می‌شوند که به واسطه مادر یا همسر منحرف به بیراهه رفته‌اند، اما فرزندان زنان صالح همواره صالح بوده‌اند.



امام جمعه اصفهان تصریح کرد: چه نیکوست اگر خواهران طلبه درس خود را در سطوح بالاتر ادامه داده و به عنوان اساتید دانشگاه خدمت کنند، چراکه اثرگذاری انسانی که عمق مسائل دینی را درک کرده، بسیار بیشتر است.



وی با توجه به فعالیت وهابیت در آموزش خواهران گفت: باید در حوزه‌های علمیه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که خواهران طلبه در فهم ادیان و پاسخ به شبهات به خوبی مجهز شوند و بتوانند فعالیت ضد شیعی وهابیت را خنثی کنند.

برگزاری آزمون مقررات ملی ساختمان در 30 شهریور ماه در اصفهان



مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: آزمون مقررات ملی ساختمان در 30 شهریورماه جاری همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمود زاده با اعلام این خبر افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، آزمون حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی در دو روز به طور هماهنگ و همزمان با سراسر کشور در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف بعد از گذشت مدت زمان معینی از اخذ مدرک تحصیلی خود باید در آزمون ورود به حرفه شرکت کنند.



مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان تاکید کرد: در این آزمون حدود پنج هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد شرکت کننده، افرادی که با کسب حد نصاب لازم نمره در مراحل قانونی حائز رتبه شوند، می‌توانند پروانه اشتغال به کار دریافت کنند.



وی تصریح کرد: این آزمون در روز پنجشنبه 30 شهریورماه در رشته‌های عمران نظارت، شهرسازی،نقشه‌برداری ترافیک، معماری و نظارت و در روز جمعه 31 شهریورماه در رشته‌های معماری طراحی، مکانیک، برق، عمران محاسبات رأس ساعت هشت صبح در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.