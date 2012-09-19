زنگ شکوفه ها در مدارس پایتخت نواخته شد

به گزارش خبرنگارمهر، در ابتدای مراسم علیجانی مدیر منطقه 17 آموزش و پرورش ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: تقارن هفته کرامت و ولادت حضرت معصومه با به صدا درآمدن زنگ شکوفه ها در مدرسه ای همنام با این بزرگوار را باید گرامی بداریم.

وی خطاب به دانش آموزان کلاس اولی گفت: معلمان و مدیران منطقه در طول تابستان در تلاش برای آماده سازی مدرسه بودند تا دانش آموزان در فضایی آرام به تحصیل ادامه دهند.

به گفته علیجانی، جذابیت، امنیت و با نشاط بودن از ویژگیهای یک مدرسه شاخص است که همواره تلاش شده تمامی مدارس شهر تهران این سه ویژگی را داشته باشند تا آینده سازان در فضایی کاملا امن به تحصیل خود ادامه دهند.

وی در پایان از آمادگی کامل منطقه 17 برای اجرای نظام 6-3-3 به صورت صد در صد خبر داد.

در ادامه این مراسم علی یزدی خواه مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران آغاز سال تحصیلی و به صدا در آمدن زنگ شکوفه ها را به نوآموزان اول ابتدایی تبریک گفت.

وی خطاب به اولیای دانش آموزان افزود: نظام آموزش و پرورش تغییر کرده و امسال والدین شاهد تغییر کتابها خواهند بود و دیگر دانش آموزان تکالیفشان در دفاتر مشق نمی نویسند بلکه با ارائه کتاب کار تکالیفاشان در این کتاب نوشته شده تا رسم الخط دانش آموزان نیز بهتر شود.

یزدی خواه ادامه داد: برای سال تحصیلی جدید 92 هزار دانش آموز در اول ابتدایی در 1200 مدرسه شهر تهران تحصیل خود را شروع می کنند.

وی با بیان اینکه مدرسه حضرت معصومه (س) از جمله مدارس شهر تهران است که نظام آموزشی مقطع ابتدایی را به دو دوره سه ساله تقسیم کرده و دانش آموزان اول تا سوم در این مدرسه و چهارم تا ششم ابتدایی در مدرسه همجوار تحصیل می کنند، گفت: مدرسه حضرت معصومه (س) از جمله مدارس قرآنی است که دانش آموزان در کنار خواندن درسهای خود برنامه ها و فعالیتهای قرآنی را به شکل پررنگ تری انجام می دهند.

یزدی خواه تصریح کرد: آموزش و پرورش شهر تهران در هر منطقه به دو مدرسه اجازه می دهد تا به صورت مدرسه قرآنی مدارس خود را اداره کنند.

در پایان این مراسم یزدی خواه به تعدادی از دانش آموزانی که نام آنها معصومه بود جایزه اهدا کرد.

همچنین مدرسه حضرت معصومه (س) در پایان بسته های هدیه شهرداری منطقه را به دانش آموزان اول ابتدایی تقدیم کرد.