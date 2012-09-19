دعوت شورای امنیت به گفتگوهای ملی/ تظاهرات برای محاکمه "عبدالله صالح"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت شب گذشته در نشستی که به منظور بررسی اوضاع یمن با حضور 15 عضو این شورا برگزار شد گفتگوی ملی فراگیر در این کشور را خواستار شد.

شورای امنیت همچنین نگرانی خود را از اوضاع بد انسانی در یمن ابراز کرد. "پیتر ویتیگ" نماینده آلمان در شورای امنیت که کشورش در ماه سپتامبر ریاست شورای امنیت را برعهده دارد با اعلام این خبر افزود: کشورهای عضو شورای امنیت بر ضرورت برگزاری گفتگوهای ملی فراگیر در اسرع وقت در یمن و با هدف برقراری ثبات در این کشور تاکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عضو شورا در این نشست گزارش "جمال بن عمر" نماینده سازمان ملل در یمن را بررسی کردند. در این گزارش به مانع تراشی ها بر سر راه مرحله انتقالی در این کشور اشاره شده است.

از سوی دیگر الیوم السابع نیز گزارش داد: ده ها هزار یمنی روز گذشته با برپایی تظاهراتی در صنعاء لغو مصونیت قضایی علی عبدالله صالح را خواستار شدند. مردم یمن در آستانه نخستین سال کناره گیری دیکتاتور این کشور اعلام کردند که عبدالله صالح و مشاوران وی باید محاکمه شوند.

بنا بر اعلام معترضین، عبدالله صالح در جریان قیام مردمی این کشور بسیاری از شهروندان یمنی را به قتل رسانده است لذا مصونیت قضایی برای وی غیر قابل توجیه است.

عبدالله صالح در ماه فوریه پس از 33 سال حکومت دیکتاتوری از قدرت کناره گیری کرد و عبد ربه منصور معاون وی قدرت را در اختیار گرفت. مخالفان یمنی هم اکنون عبد ربه منصور را مسئول ناامنی و بی ثباتی در یمن می دانند.