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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

ظهرسه شنبه انجام شد:

تعطیلی سفارت آمریکا در تایلند/ تجمع صدها نفری در مقابل سفارتخانه

تعطیلی سفارت آمریکا در تایلند/ تجمع صدها نفری در مقابل سفارتخانه

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سفارت آمریکا در تایلند با صدور بیانیه ای از تعطیلی این سفارتخانه به دلیل برگزاری تظاهرات روز گذشته در مقابل این سفارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های تایلند، دراین اطلاعیه با اشاره به هشدار پلیس تایلند مبنی برتجمع صدها نفری در مقابل این سفارتخانه آمده است : این سفارتخانه از ظهر سه شنبه تعطیل است و کلیه قرارهای قبلی بعدا انجام خواهد شد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به لزوم رعایت موارد امنیتی و احتیاط توسط شهروندان آمریکایی آمده است: با اینحال هنوز هیچ تهدیدی علیه شهروندان و منافع آمریکا در این کشور مشاهده نشده است.

درپی انتشار بخشهایی از فیلم ضداسلامی که درآن به شخصیت والای پیامبرعظیم الشان اسلام (ص)توهین شده است، گروههای مخلتف اسلامی درسراسر جهان ضمن ابراز خشم خود نسبت به سازندگان و حامیان این فیلم موهن، خواستار مجازات آنها شدند.

کد مطلب 1699817

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