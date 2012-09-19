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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

ابوترابی:

آرشیو اسناد هویتی در گلستان الکترونیکی می شود

آرشیو اسناد هویتی در گلستان الکترونیکی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت:‌ آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی تا پایان سالجاری در استان ایجاد می شود.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای این طرح، تمام خدمات بیش از 90 سال گذشته شامل،  صدور اسناد ولادت ، وفات و سایر اوراق هویتی تا پایان سال در آرشیو الکترونیکی جمع آوری می شوند.

وی اظهار داشت: با جمع آوری اسناد، بانک الکترونیکی اسناد نیز ایجاد می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان به پرو‍ژه دیگری که در کشور بناست انجام شود اشاره کرد و گفت: صدور کارت هوشمند ملی که در استان قم به صورت پایلوت در حال انجام است در سایر استانها نیز اجرا می شود.

ابوترابی به صدور کارت شناسایی ملی اشاره کرد که در استان به طور کامل پوشش داده شده است.

وی تصریح کرد: برای تغییر نشانی مردم باید یا به سایت ثبت احوال و یا به اداره ثبت احوال محل سکونت و در گرکان به دفتر پیشخوان مراجعه و برای تغییر نشانی اقدام کنند.

کد مطلب 1699818

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