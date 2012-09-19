حیثیت مجلس با حمایت برخی نمایندگان از قاضی معلق و متهم لطمه دید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری بااشاره به جمع آوری امضا از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس به نام حمایت از تغییر نام این سازمان و حمایت از سعید مرتضوی به عنوان رئیس آن ، از هیات رئیسه مجلس خواست از حیثیت مجلس دفاع کند.

وی گفت: اگر حیثیت مجلس لطمه بخورد قانونگذاری لطمه می خورد و قانون بی اعتبار می شود.

وی ادامه داد: دیروز خبرگزاری ها اعلام کردند که 164 نفر از نمایندگان نامه ای را در حمایت از قاضی معلقی که در پرونده مهم ملی متهم بزرگی است امضا کرده اند.

توکلی افزود: تعدادی از نمایندگان هم مراجعه کردند به بنده که چنین چیزی نبوده و نامه تقدیر از تغییر ساختار را امضا کرده ایم. یکی از نمایندگان هم امضای خود را تکذیب کرد.

وی تصریح کرد: برای مجلس خیلی بد است که یک عده از نمایندگان از یک نفر که متهم است حمایت کردند.

نماینده تهران گفت : اینکه از نمایندگان با رودربایستی امضا بگیرند درست نیست ، رودربایستی امری طبیعی است ، پیامبر هم درباره مهمانانش رودربایستی داشت و خدا به داد ایشان رسید .

توکلی با بیان اینکه هیات رئیسه باید از اعتبار مجلس دفاع کند، ادامه داد: 3 نفر از تامین اجتماعی طی 2 ماه گذشته به مجلس می آمدند و با رودربایستی از نمایندگان امضا می گرفتند.

نماینده تهران خواستار آن شد که هیات رئیسه مجلس متن و امضاهای این نامه را اعلام کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکرات گفت: بعضی از نمایندگان به بنده مراجعه کردند و اظهار داشتند که تحت عنوان دیگری این نامه را به امضا رسانده اند.

وی خطاب به نمایندگان گفت: توجه داشته باشید برای امضای اینگونه نامه ها به اعتماد سخنان گوینده برگه ای را امضا نکنید.

لاریجانی تاکید کرد: دستگاهی که چنین خبطی را انجام داده و چنین امضاهایی را گرفته پیگیری می کنیم و برخورد خواهیم کرد که تحت یک عنوان امضا می گیرند و تحت عنوان دیگر منعکس می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دیروز نمایندگان از امضای نامه ای در حمایت از مرتضوی و تشکر از دولت به خاطر تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی خبر داده بودند.