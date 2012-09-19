تظاهرات ضد فیلم موهن در لبنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، حزب الله لبنان بعد از ظهر امروز در شهر صور در اعتراض به فیلم موهن ضد اسلامی دست به تظاهرات خواهند زد.

شایان ذکر است که حزب الله لبنان تظاهرات گسترده ای را نیز دو روز قبل برگزار کرد که طی آن سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در آن سخنرانی کرد.این در حالی است که صدها فلسطینی در اردوگاه شفعاط در بیت المقدس اشغالی دیروز در اعتراض به فیلم موهن ضد اسلامی دست به تظاهرات زدند و اقدام به پرتاب بمبهای آتشزا به سوی اشغالگران کردند.

در رام الله نیز روز دوشنبه صدها فلسطینی در اعتراض به فیلم موهن به پیامبر گرامی اسلام که در آمریکا تولید و به نمایش درآمده دست به تظاهرات زدند.