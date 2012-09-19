96 کارخانه شالیکوبی در گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جهانشاهی افزود: با شروع شهریور ماه فصل برداشت شلتوک در استان گلستان آغاز می شود بر اساس پیش بینی انجام شده و با توجه به افزایش 10 درصدی سطح کشت ، پیش بینی می شود میزان تولید شلتوک در استان گلستان به 300 هزار تن درسال جاری افزایش یابد که این میزان شلتوک در 96 کارخانه شالیکوبی استان قابل فرآوری است .



وی گفت: پیش بینی می شود از این مقدار شلتوک قریب به 180 هزار تن برنج تولید شود لذا با توجه به برنامه اطلاح ساختار شالیکوبی های انجام شده و ضریب تبدیل 64 درصدی کارخانجات اصلاح ساختار شده میزان استحصال برنج به 192 هزار تن افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس گزارش معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان درسال 1390 میزان شیر خام تولیدی استان 1181 تن در روز بر آورد شده است بنابراین فضا برای توسعه دامداری و افزایش تولید شیر فراهم است .

مسابقه مقاله نویسی سنگر سازان بی سنگر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس



ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان اقدام به برگزاری مسابقه خاطره نویسی و مقاله نویسی با عناوین اطلس مهندسی جنگ، خاطرات، خاطرات شخصی ، کمک های مردمی، نقش بانوان و اقدامات موثر می نماید.



صمدی نژاد در خصوص عناوین این مسابقه گفت: تمام عزیزان سنگرسازان بی سنگر اعم از کارکنان و نیروهای مردمی می توانند با نوشتن مقاله ما را در این حرکت بزرگ فرهنگی یاری دهند.



وی افزود: در پایان این مسابقات به 32 نفر از آثار برگزیده جایزه نقدی به ارزش 500 هزار ریال تعلق خواهد گرفت، برادران و خواهران عزیز حداکثر تا تاریخ 28/6/91 می توانند آثارشان را به اداره امور ایثارگران سازمان تحویل نمایند.