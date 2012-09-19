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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

در مشهد/

گردهمایی "آشنایی با شگردهای تفرقه رسانه های استکباری" ویژه روحانیان برگزار شد

گردهمایی "آشنایی با شگردهای تفرقه رسانه های استکباری" ویژه روحانیان برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری گردهمایی روحانیان مستقر و طرح هجرت در مشهد در راستای آشنایی این قشر با آخرین شگردهای تفرقه در رسانه ها از سوی استکبار جهانی خبر داد.

محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اندیشی در حیطه مسائل فرهنگی به منظور انتقال تجربیات و آشنایی با آخرین شگردها و ترفندهای موزیانه دشمن در تفرقه میان مذاهب اسلامی از اهداف برگزاری گردهمایی روحانیان مستقر و طرح هجرت است.

وی با اشاره به آخرین شگردهای تفرقه در رسانه ها از سوی استکبار جهانی بیان کرد: 5 شبکه ماهواره ای وهابی مدام به دنبال تفرقه افکنی میان پیروان مذاهب اسلامی هستند و روحانیان به عنوان مبلغان دینی باید با این ترفندها آشنا باشند.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: اختلاف و تفرقه میان امت های اسلامی و واگرایی مسلمانان و تشدید تنازعات مذهبی از محورهای مهمی است که مبلغان دین باید به آن بپردازند.

وی با بیان اینکه خطر دشمنی و تنازع میان پیروان مذاهب اسلامی پدیده بسیار زشت و نفرت انگیزی است، اظهار کرد: تنها راه مقابله با این پدیده شوم تفرقه افکنی، وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب اسلامی است که در این راستا نیز وظیفه روحانیان مستقر و طرح هجرت سنگین است.

کد مطلب 1699826

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