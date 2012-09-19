گردهمایی "آشنایی با شگردهای تفرقه رسانه های استکباری" ویژه روحانیان برگزار شد

محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اندیشی در حیطه مسائل فرهنگی به منظور انتقال تجربیات و آشنایی با آخرین شگردها و ترفندهای موزیانه دشمن در تفرقه میان مذاهب اسلامی از اهداف برگزاری گردهمایی روحانیان مستقر و طرح هجرت است.

وی با اشاره به آخرین شگردهای تفرقه در رسانه ها از سوی استکبار جهانی بیان کرد: 5 شبکه ماهواره ای وهابی مدام به دنبال تفرقه افکنی میان پیروان مذاهب اسلامی هستند و روحانیان به عنوان مبلغان دینی باید با این ترفندها آشنا باشند.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: اختلاف و تفرقه میان امت های اسلامی و واگرایی مسلمانان و تشدید تنازعات مذهبی از محورهای مهمی است که مبلغان دین باید به آن بپردازند.

وی با بیان اینکه خطر دشمنی و تنازع میان پیروان مذاهب اسلامی پدیده بسیار زشت و نفرت انگیزی است، اظهار کرد: تنها راه مقابله با این پدیده شوم تفرقه افکنی، وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب اسلامی است که در این راستا نیز وظیفه روحانیان مستقر و طرح هجرت سنگین است.