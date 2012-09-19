رونمایی از پلاک ملی کلاسیک و نظامی/ نصب کیسه هوا در پراید از اول مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: مهر ماه نقطه عطفی در زندگی همه ایرانیان است. بیش از 10 میلیون دانش آموز و 900 هزار معلم کار خود را در مهرماه آغاز می کنند. مهر ماه نقطه عطف سفرهای درون شهری بوده و بر اساس پیش بینی ها ترافیک بیش از 20 درصد افزایش یافته در حالی که ترافیک نسبت به مهر سال گذشته 15 درصد افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تاکنون یک میلیون و 400 هزار خودرو جدید و 500 هزار موتورسیکلت شماره گذاری شده است. در نیمه اول سال به علت افزایش طول روز و تعطیلی مدارس در خرداد ماه سفرهای درون شهری کاهش اما سفرهای برون شهری 15 درصد افزایش نشان می دهد. با آغاز مهر ماه میزان خودروهای اضافه شده به علت افزایش حجم سفرهای درون شهری خود را نشان می دهد.

کنترل ترافیک کلانشهرها با بالگرد

به گفته مومنی، پلیس طرحهایی را برای کنترل ترافیک مهر برنامه ریزی کرده و همه ظرفیتهای پلیس در دو هفته اول مهر ماه بکارگیری می شوند ضمن اینکه ستاد مهر در پلیس راهور تشکیل شده و براساس برنامه ریزیها، ترافیک کلانشهرها با استفاده از بالگرد کنترل می شود.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه در روزهای نخست مهر با توجه به اینکه سرویسهای مدارس هنوز شکل نگرفته است و والدین اقدام به جابجایی دانش آموزان با خودروی شخصی می کنند، از آنها خواست در صورت امکان خودروی خود را در جلوی در مدرسه پارک نکرده و در فاصله مناسبی از مدرسه خودرو را پارک کنند تا بتوان ترافیک را ساماندهی کرد. البته خانواده ها باید از سرویس های دارای معاینه فنی و برچسب مخصوص سرویس استفاده کنند چرا که پلیس اجازه تردد را به خودرو های فاقد معاینه فنی یا افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده است را به عنوان سرویس مدرسه نمی دهد.

اجرای طرح پلیس مدرسه از مهر ماه

وی با اعلام کنترل تمامی مدارس به ویژه مدارس ابتدایی کشور و استقرار ماموران پلیس در اطراف مدارس از اجرای طرح پلیس مدرسه خبر داد و افزود: قانون، 20 تخلف رانندگی را احصا کرده و به علاوه جریمه، برای آنها نمره منفی هم در نظر گرفته است. در قانون عدم توجه به فرمان ایست یا توجه نکردن به دستور پلیس مدرسه، دارای 3 تا 5 نمره منفی است که دانش آموزان پلیس مدرسه با توجه به اختیارات قانونی آن را اعمال می کنند. فعالیت پلیس مدرسه همانند بازرسان نامحسوس است.

تولید پلاک ملی برای خودروهای کلاسیک و نظامی

مومنی با بیان اینکه تمام پلاکها تا ابتدای سال 92 در کشور ملی شده و به صورت یکپارچه در می آید، تاکید کرد: پس از پلاک معلولان و خودروی تشریفات، ساخت پلاک ملی خودروهای کلاسیک انجام شد و در گام بعدی تمامی خودروهای نظامی نیز پلاک ملی دریافت می کنند. در گام اول با دستور فرمانده نیروی انتظامی در هفته ناجا تمامی خودروهای پلیس دارای پلاک ملی می شوند. با نصب پلاک ملی بر روی خودروهای نظامی و کلاسیک از این پس تمامی خودروها در یک سامانه یک پارچه قرار گرفته و سیستم ها می توانند آنها را رصد کنند.

کاهش 6 درصدی تلفات در شهریور

وی از کاهش 6 درصدی تلفات در شهریور ماه خبر داد و افزود: در سالی که شاهد کاهش تلفات رانندگی هستیم حفظ این کاهش در سال بعد سخت تر است. امسال شاهد افزایش سفر در نیمه اول سال بودیم و فقط در تیر و شهریور ماه تردد در جاده ها 15 درصد افرایش یافت. در تابستان امسال نیز دغدغه افزایش آمار تصادفات و تلفات را داشتیم اما خوشبختانه با همکاری مردم نه تنها آمارها افزایش نداشت بلکه شاهد کاهش تلفات و تصادفات بودیم. در شهریور ماه امسال میزان تلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد و در مرداد ماه شاهد کاهش 10 درصدی تلفات بودیم.

به گفته رئیس پلیس راهور، هم اکنون دو شاخص میزان تلفات به ازای هر 100 هزار جمعیت و میزان تلفات به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه در دنیا مطرح است. در سال 85 به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه 23 هزار نفر در جاده ها کشور کشته می شدند که این آمار در امسال به 8.1 نفر رسید. هم اکنون میانگین دنیا 7.6 نفر است و میانگین آسیا 11 نفر. ایران توانسته است به میانگین دنیا نزدیک شود. سالانه در کشور 5 هزار نفر از کشته های تصادفات را موتورسواران تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: 4 عامل انسان، راه، وسیله نقلیه و سیستم امداد و نجات و درمان در کاهش تلفات موثر هستند اما متاسفانه 49 درصد متوفیان جان خود را هنگام انتقال یا در بیمارستان از دست می دهند درحالی که این میزان در دنیا بین 15 تا 20 درصد است.

شهریور، پرتلفات ترین ماه سال

مومنی با بیان اینکه شهریور ماه یکی از پرتصادف ترین ماههای سال است، گفت: تصادفات و تلفات در هفته آخر شهریور به اوج خود می رسد درحالی که روزهای پایانی این ماه پر تراکم ترین روزهای سال هستند. از رانندگان می خواهیم با توجه به اینکه چند روز بیشتر از تعطیلات تابستانی باقی نمانده است، قانون را رعایت کرده تا از بروز حوادث جلوگیری شود. اگر در سالها گذشته سرعت مهمترین عامل وقوع تصادفات بود، امسال انحراف به چپ، سبقت غیر مجاز و خستگی و خواب آلودگی مهم ترین علت وقوع تصادفات است اگر چه به روزهای آغازین مهر ماه و اجرای طرح مهر نزدیک می شویم اما ماموران پلیس راه تا سوم مهرماه در قالب طرح تابستانی حضور گسترده ای در جاده ها دارند.

محرومیت 5 هزار راننده به علت گرفتن 30 نمره منفی

رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه 5 هزار راننده از ابتدای سال تا پایان مردادماه به علت گرفتن 30 نمره منفی 3 ماه از رانندگی محروم شده و گواهینامه آنها ضبط شده است.

وی در رابطه با آخرین تغییرات صورت گرفته در گواهینامه‌ها گفت: یکی از مهمترین تغییرات گواهینامه‌ها افزایش مدت اعتبار آنها به 10 سال و تغییر اعتبار در سنین مختلف است. ضمن اینکه کار آموزش تغییر کرده و کتاب آیین نامه نیز دچار تغییراتی می‌شود. از این پس افسران پلیس آزمونها را برگزار و از کسانی که متقاضی گواهینامه هستند امتحان می‌گیرند. طرح تغییر نظام گواهینامه از نیمه دوم امسال اجرایی می‌شود.

چاره‌ای جز اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس نداریم

سردار مومنی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اعمال محدودیتهای ترافیکی در جاده چالوس با تایید این موضوع اظهار داشت: جاده‌های شمال به ویژه چالوس قدمتی 80 ساله دارند و در آن زمان روزانه 5 خودرو از آنجا عبور می کرد اما اکنون در برخی از روزها 40 هزار خودرو تردد می‌کنند. اگر خودروها هیچ توقفی هم در جاده نداشته باشند در برخی مواقع باید 4 برابر زمان عادی برای تردد در این جاده‌ها وقت صرف شود. پلیس هیچ گزینه و چاره‌ای جز اعمال محدودیت‌های ترافیکی ندارد و باید محدودیت‌هایی را در این جاده قائل شویم.

پراید کیسه هوا نداشته باشد شماره گذاری نمی‌کنیم

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه اول مهر آخرین فرصت گروه خودروسازی سایپا برای نصب دو کیسه هوا روی خودروی پراید است تاکید کرد: ما به صراحت از ایمنی پایین خودروها گلایه داریم. اولتیماتوم داده شده توسط قانون است و پلیس نمی‌تواند هیچ اولتیماتومی را به خودروسازان بدهد. براساس مصوبه هیئت وزیران خودروی پراید باید تا ابتدای مهرماه با دو کیسه هوا مجهز شود. البته خودروساز اعلام کرده است که تمام خودروهایش آماده نصب کیسه هواست و بزودی در بازدیدی که از کارخانه خواهیم داشت قانون را اجرا می کنیم.

وی در مورد برخورد با رانندگان پرخطر نیز گفت: همه موظفند برای حفظ جان مردم قانون را رعایت کنند پلیس سختگیریهایش حتی برای حفظ جان فرد مقصر نیز است. رانندگان پرخطری که اصرار به اجرای تخلفات دارند با جریمه، نمره منفی و توقیف خودرو روبرو می‌شوند . اگر راننده‌ای دو تخلف حادثه ساز را به صورت همزمان انجام دهد خودرویش سه روز توقیف می‌شود. البته قانون راه را برای رانندگان باز قرار داده است و اگر راننده متخلفی که نمره منفی دریافت کرده است 6 ماه مرتکب تخلف حادثه ساز نشود نمرات منفی‌اش حذف می‌شود.

شکایت پلیس از نمایشگاه بین‌المللی در مرحله رسیدگی است

مومنی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت شکایت پلیس از مسئولان نمایشگاه بین‌المللی تهران با اعلام اینکه این شکایت در مراحل رسیدگی است تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه پر مخاطبی در این مقطع زمانی قابل توجیه نیست. هفته آخر شهریور و نیمه دوم اسفند سفرهای درون شهری مردم افزایش می‌یابد و برگزاری چنین نمایشگاهی در مکانی که چند بزرگراه در اطراف آن قرار دارند موجب اذیت و آزار و عذاب شهروندان می‌شوند.

تشدید کنترل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها

رئیس پلیس راهور در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش تصادفات و تلفات ناوگان حمل و نقل عمومی در شهریور ماه گفت: کار کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی در طول سال انجام می‌شود اما در شهریور ماه کنترل پلیس تشدید می‌شود. صلاحیت راننده، داشتن معافیت فنی، گرفتن تست اعتیاد، توجه به سرعت مجاز رانندگی در دستور کار ماموران قرار دارد خودم نیز در اولین تصادفی که رخ می‌دهد همه عوامل را بررسی کرده و در صورتی که حتی ماموری مقصر باشد با آن برخورد می‌کنیم.