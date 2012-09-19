طرح شیر مدرسه هنوز اجرایی نشده است

حسین چمنی در گفتگو با مهر درخصوص اقدام دولت برای اجرای طرح شیرمدرسه اظهارداشت: تاکنون فقط در چند استان جنوبی کشور اقداماتی انجام شده است اما هنوز اقدام عملی در رابطه با اجرای این طرح به صورت جدی در سراسر کشور صورت نگرفته است.

وی افزود: دولت برای انجام این طرح حداقل از 2 ماه گذشته می بایست مناقصاتی را درکل کشوربرگزار می کرد تا کارخانجات تولید فرآورده های لبنی زیرساختهای انجام این کار از جمله تهیه مواد اولیه و بسته بندی متناسب با آن را فراهم کنند.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه یارانه ای که دولت به طرح شیر مدرسه اختصاص داد مهمترین و هدفمندترین یارانه ای بود که طی سالهای گذشته پرداخت کرده است، گفت: دولت در سالهای گذشته در حدود 180 تا 220 میلیارد تومان یارانه به این طرح اختصاص داده بود و با توجه به افزایش قیمتها به نظر می رسد در سال جاری هم باید در حدود 250 میلیارد تومان یارانه برای اجرای چنین طرح بزرگی در کشورکه سلامت نسلهای آینده را تضمین می کند اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه در طرح شیر مدرسه فقط 70 نوبت به بچه ها شیر داده می شود که این امر باید توسعه پیدا کند، گفت: براساس توصیه متخصصان هر دانش آموز روزانه به نوشیدن 3 واحد شیر احتیاج دارد درحالیکه در این طرح در طول یک هفته تنها 3 نوبت به دانش آموزان شیر داده می شود.



