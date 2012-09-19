  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

شیخ بهایی:

سند تحول بنیادین قانون اساسی و نقشه راه آموزش و پرورش است

سند تحول بنیادین قانون اساسی و نقشه راه آموزش و پرورش است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: سند تحول بنیادین قانون اساسی آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ بهایی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران سال تحصیلی جدید را یک سال ویژه برای مجموعه آموزش و پرورش خصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: سال تحصیلی که در شرف آغاز آن قرار گرفته ایم در خود مجموعه سیاست های تحولی وزارت آموزش و پرورش را قرار داده است.

وی با بیان اینکه در پی تاکیدات مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته در ارتباط با بحث تحول در کلیه دستگاه ها و تحول بنیادین در آموزش و پرورش فعالیت های لازم آغاز شد.

شیخ بهایی افزود: نهایتا طی مراحلی و با حضور جمع کثیری از دست اندرکاران و اندیشمندان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت اسلامی در آذرماه گذشته رسما سند تحول بنیادین به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در واقع سال تحصیلی جدید به عنوان آغاز عملیات اجرایی این سند خواهد بود.

وی ادامه داد: سند تحول بنیادین قانون اساسی و نقشه راه آموزش و پرورش نام گرفته که با تصویب و اجرایی شدن آن آینده ای درخشان در پیش روی نظام تعلیم و تربیت اسلامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه این سند مجموعه سیاست های تحولی را در بر گرفته، گفت: در سال جاری اقدامات لازم را انجام داده ایم تا زمینه های اجرایی شدن این سند را فراهم کنیم.

شیخ بهایی همچنین از استقرار رسمی نظام جدید آموزشی خبر داد و بیان داشت: آنچه که فعلا در سال تحصیلی جاری از این نظام اجرا خواهد شد اجرایی شدن رسمی پایه ششم ابتدایی خواهد بود.

کد مطلب 1699832

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها