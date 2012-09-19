سند تحول بنیادین قانون اساسی و نقشه راه آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ بهایی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران سال تحصیلی جدید را یک سال ویژه برای مجموعه آموزش و پرورش خصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: سال تحصیلی که در شرف آغاز آن قرار گرفته ایم در خود مجموعه سیاست های تحولی وزارت آموزش و پرورش را قرار داده است.

وی با بیان اینکه در پی تاکیدات مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته در ارتباط با بحث تحول در کلیه دستگاه ها و تحول بنیادین در آموزش و پرورش فعالیت های لازم آغاز شد.

شیخ بهایی افزود: نهایتا طی مراحلی و با حضور جمع کثیری از دست اندرکاران و اندیشمندان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت اسلامی در آذرماه گذشته رسما سند تحول بنیادین به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در واقع سال تحصیلی جدید به عنوان آغاز عملیات اجرایی این سند خواهد بود.

وی ادامه داد: سند تحول بنیادین قانون اساسی و نقشه راه آموزش و پرورش نام گرفته که با تصویب و اجرایی شدن آن آینده ای درخشان در پیش روی نظام تعلیم و تربیت اسلامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه این سند مجموعه سیاست های تحولی را در بر گرفته، گفت: در سال جاری اقدامات لازم را انجام داده ایم تا زمینه های اجرایی شدن این سند را فراهم کنیم.

شیخ بهایی همچنین از استقرار رسمی نظام جدید آموزشی خبر داد و بیان داشت: آنچه که فعلا در سال تحصیلی جاری از این نظام اجرا خواهد شد اجرایی شدن رسمی پایه ششم ابتدایی خواهد بود.