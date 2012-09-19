702 زائر کردستانی به حج عمره مشرف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار عرفانی نسب در همایش حج، عزت، همبستگی و مسئولیت اسلامی در سنندج اظهار داشت: 702 زائر در قالب شش کاروان برای انجام مناسک حج تمتع از استان کردستان عازم سرزمین وحی می شوند.

وی افزود: 375 نفر از این تعداد خانم و تعداد 327 نفر از آقایان هستند و میانگین سنی زائران 60 سال بود و جوانترین زائر زنی 32 ساله از بانه و مسن ترین نیز مردی 92 ساله از بانه است.

مدیر حج و زیارت استان کردستان با بیان اینکه امور ثبت نام و ساماندهی و ارسال گذرنامه زائرین انجام شده است، اعلام کرد: عو امل کاروان شامل مدیر، معاون روحانی، پزشک، معینه و ماموران پذیرایی هستند و در هر کاروان یک پزشک حضور دارد.

عرفانی نسب اظهار داشت: هتل زائران استان کردستان در شهر مدینه منوره و مکه مکرمه نزدیک مدینه النبی و مسجد الحرام است و قبل از مشرف شدن زائران عزیز از استان 10 جلسه توجیهی برای آنها برگزار می شود.

وی بیان کرد: دو کاروان از شهر سنندج، یک کاروان بانه، یک کاروان سقز، یک کاروان مریوان و یک کاروان بیجار از استان کردستان به سفر معنوی اعزام می شوند.

مدیر حج و زیارت استان کردستان در پایان عنوان کرد: اعزام از استان در نیمه دوم مهر ماه و از فرودگاه کرمانشاه انجام می شود و امسال چند روز بیشتر در این سفر معنوی می مانند.

این مراسم با حضور حجاج استان، استاندار کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان و دیگر مدیران استانی برگزار شد که در ادامه مراسم علاوه بر تشریح مناسبت های حج و بیان قوانین حج مراسم تواشیح نیز اجرا شد.