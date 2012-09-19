به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول گنجینه‌ تمبر، اسکناس و مسکوکات موزه‌ مرکزی آستان قدس رضوی در خصوص نمایشگاه یاد شده عنوان کرد: تمبرهای به نمایش درآمده عناوین و موضوعاتی از قبیل بسیج همگانی برای دفاع مقدس از اسلام و انقلاب، حضور رهبر معظم انقلاب در جبهه‌های دفاع مقدس، حضور مستمر علماء در جبهه‌ها و نقش بانوان در جبهه‌ها و پرستاری از مجروحان جنگ تحمیلی است.

وی آزادسازی خرمشهر و حماسه‌ شکست حصر آبادان، حماسه‌ ناوچه‌ی پیکان، بمباران مدارس توسط رژیم بعث عراق، فاجعه‌ بمباران شیمیایی، بسیج مستضعفین و جنگ تحمیلی، عبادت در جبهه‌ها، حماسه‌ عقاب‌های تیزپرواز نیروی هوایی در جنگ تحمیلی، شکار تانک‌های ارتش بعثی، نقش هوانیروز در پشتیبانی از رزمندگان، حضور فعال عشایر غیور در جبهه‌ها، آزادگان سرافراز را نیز از دیگر محورهای این نمایشگاه ذکرکرد.

محمدحسین یزدی‌نژاد در ادامه با اشاره به برپایی این نمایشگاه تا ششم مهرماه سال جاری اذعان کرد: از موضوعات دیگر این تمبرها می‌توان به تصاویری از سرداران و دلاوران شهید جنگ تحمیلی از جمله سردارمهدی چمران، سردار مهدی باکری، سرلشکر عباس بابایی، سردار محمدابراهیم همت، سردار علی‌اکبر شیرودی، سردار محمد بروجردی و سردار سید محمدعلی جهان‌آرا اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تمبرهای حاج صفرقلی رحمانیان، پیرترین رزمنده‌ هشت سال دفاع مقدس، شهید سرافراز محمد حسین فهمیده و حجه‌الاسلام شهید شریف قنوتی، نخستین روحانی شهید جنگ تحمیلی از شاخص‌ترین عناوین تمبرهای به نمایش گذاشته شده است.