وصیت نامه 700 شهید چهارمحال و بختیاری پیامک می شود

جمشید علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته دفاع مقدس وصیت نامه 700 شهید این استان توسط دستگاه های اجرایی استان به هم استانی ها پیامک می شود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این برنامه آشنایی مردم استان با فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با بیان اینکه برنامه های از قبیل مسابقات ورزشی، تجهیز کتابخانه ها استان به کتب دفاع مقدش، رایگان بودن بازدید از موزه های استان، برگزاری کارگاه آموزشی فیلم کوتاه و ....، عنوان کرد: در این هفته بیش از یک هزار و 200 برنامه متنوع از صدا و سیمایی استان چهار محال و بختیاری پخش می شود.

علی بابایی افزود: در اولین روز از هفته دفاع مقدس در دو هزار و 400 مدرسه استان زنگ مقاومت و پیروزی نواخته می شود.

50 هزار سند از شهدا در دستگاه های اجرایی جمع آوری شده است

رئیس بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس چهار محال و بختیاری از جمع آوری 50 هزار سند از همه دستگاه با موضوع دفاع مقدس خبر داد و گفت: از این تعداد سند 28 هزار سند شامل عکس و و مابقی شامل سند های دیگر از قبیل ویت نامه، وسایل شخصی شهدا و ... است.

جمشید علی بابایی با بیان اینکه بیش از 23 عنوان کتاب به چاپ رسیده است بیان داشت: 10اثر به دلیل کمبود اعتبار هنوز به چاپ نرسیده است.