دستور لاریجانی برای برخورد با جاعلان امضای نمایندگان پای نامه حمایت از مرتضوی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس پس از تذکر احمد توکلی نماینده مردم تهران نسبت به اقدام سازمان تامین اجتماعی در جمع آوری امضای نمایندگان برای حمایت از مرتضوی یکی از نمایندگان که بر اساس خبرها نام وی نیز در گروه امضا کنندگان نامه حمایت از مرتضوی بود با اعلام تذکری گفت: من اصلا این نامه را امضا نکردم، این نامه در خصوص ارتقای صندوق تامین اجتماعی و تقدیر از رئیس جمهور بوده که برخی آن را به رئیس سازمان تامین اجتماعی ربط داده اند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر از نماینده مردم بویراحمد گفت: شکایت خود را مکتوب به هیئت رئیسه ارائه دهید ما هم با دستگاهی که این کار را انجام داده برخورد می کنیم، قرار نیست که جعل امضا کنند.