به گزارش خبرنگار مهر مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن شکوفه ها عنوان کرد: دانش آموزان پایه اول ابتدایی از 29 شهریور ماه به طور رسمی سال تحصیلی خود را آغاز می کنند و اول مهر ماه نیز 654 کلاس درس پذیرای تمامی دانش آموزان استان است.

محمود احمد زاده با بیان اینکه امسال در جهت اجرای سند تحول بنیادین قبل از شروع مدارس تمامی امکانات تجهیزات و نیروی انسانی ساماندهی شده است، افزود: استان اردبیل با رویکرد بومی سازی و تخصصی سازی سعی در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دارد.

سه هزار معلم آماده تدریس در نظام جدید آموزش

وی از افزایش 52 مدرسه خاص در سال تحصیلی جدید خبر داد و بیان کرد: امسال 20 هزار دانش آموز در مدارس شاهد، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس قرآنی تحصیل می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به آغاز اجرای نظام آموزشی 3-3-6 تصریح کرد: فضای آموزشی و نیروی انسانی لازم برای استقرار این نظام فراهم است و اکنون سه هزار معلم به صورت تخصصی برای تدریس در این مقاطع ساماندهی شده اند.

محمود زاده از تغییر صد درصدی کتابهای مقطع دوم ابتدایی و تالیف جدید برای سطح ششم خبر داد و اضافه کرد: در پایه های دیگر تغییرات جزئی در کتابهای درسی به صورت صفحه ای یا فصلی ایجاد شده و در حال حاضر کتابهای درسی بین دانش آموزان توزیع می شود.

94 درصد پایه اولی ها تک نوبته شدند

این مسئول با اشاره به طرح تک نوبته کردن مدارس عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید 94 درصد از دانش آموزان مقطع ابتدایی استان تک نوبته هستند یعنی هزار و 336 واحد آموزشی در نوبت صبح دایر می شود که نسبت به سال گذشته شش درصد رشد یافته است.

به گفته وی در دوره راهنمایی از 539 واحد آموزشی 11 واحد به صورت دونوبته و در پایه متوسطه از 454 واحد آموزشی 66 آموزشگاه در دو نوبت تشکیل می شود که در هر دو مقطع تک نوبته شدن مدارس 4 الی 6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

محمود زاده از برگزاری مراسم زنگ مهر با حضور مسئولان استان در نخستین روز از ماه مهر در شهرستان گرمی خبر داد و افزود: امروز زنگ شکوفه ها با حضور والدین برای دانش آموزان پایه اول برگزار شد آغاز مهر جشن بزرگی برای همه دانش آموزان و معلمان است.