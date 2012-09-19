سیل 30 میلیارد ریال به شهرداری مشگین شهر خسارت زد

صفر جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب دیدگی برخی تجهیزات شهرداری تصریح کرد: تاسیسات زیر بنایی، عمرانی و همچنین فضای سبز این شهرستان که متعلق به شهرداری است در اثر جاری شدن سیل خسارات سنگینی دیده اند.

وی با اشاره به بیشترین میزان خسارات به زیربناهای شهرداری افزود: بیشترین خسارت سیل شامل فضای سبز شهری، پلهای عابر پیاده و آسفالت شهری است که برای بازسازی مجدد نیازمند اعتبار 30 میلیارد ریالی هستیم.

جعفرزاده میزان خسارات را برای شهرداری سنگین دانست و اضافه کرد: خسارتی تا این حد برای شهرداری مشگین شهر خسارت سنگین محسوب می شود چون شهرداری تشکلی مردمی بوده و تمامی اعتبارات خود را از محل ارایه خدمات تامین می کند.

شهردار مشگین شهر با بیان اینکه جبران خسارت سیل برای شهرداری سخت است، ادامه داد: به خاطر در آمد پاپین شهرداری مشگین شهر جبران خسارت انرژی مضاعفی را طلب می کند و شهرداری به تنهایی قادر به تامین این اعتبار نیست.

وی از بسیج پرسنل شهرداری برای تعمیر و بازسازی مناطق سیل زده خبر داد و تصریح کرد: تمامی نیروهای شهرداری و امکانات موجود برای لایروبی، تعمیر و بازسازی مناطق آسیب دیده بسیج شده اند تا با همکاری شهروندان در بازرسازی مناطق گامهای عملی بردارد.

