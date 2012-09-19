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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

جعفرزاده به مهر خبر داد:

سیل 30 میلیارد ریال به شهرداری مشگین شهر خسارت زد

سیل 30 میلیارد ریال به شهرداری مشگین شهر خسارت زد

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: شهردار مشگین شهر گفت: وقوع سیل در این شهرستان طی هفته گذشته بالغ بر 30 میلیارد ریال به شهرداری مشگین شهر خسارت وارد کرده است.

صفر جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب دیدگی برخی تجهیزات شهرداری تصریح کرد: تاسیسات زیر بنایی، عمرانی و همچنین فضای سبز این شهرستان که متعلق به شهرداری است در اثر جاری شدن سیل خسارات سنگینی دیده اند.

وی با اشاره به بیشترین میزان خسارات به زیربناهای شهرداری افزود: بیشترین خسارت سیل شامل فضای سبز شهری، پلهای عابر پیاده و آسفالت شهری است که برای بازسازی مجدد نیازمند اعتبار 30 میلیارد ریالی هستیم.

جعفرزاده میزان خسارات را برای شهرداری سنگین دانست و اضافه کرد: خسارتی تا این حد برای شهرداری مشگین شهر خسارت سنگین محسوب می شود چون شهرداری تشکلی مردمی بوده و تمامی اعتبارات خود را از محل ارایه خدمات تامین می کند.

شهردار مشگین شهر با بیان اینکه جبران خسارت سیل برای شهرداری سخت است، ادامه داد: به خاطر در آمد پاپین شهرداری مشگین شهر جبران خسارت انرژی مضاعفی را طلب می کند و شهرداری به تنهایی قادر به تامین این اعتبار نیست.

وی از بسیج پرسنل شهرداری برای تعمیر و بازسازی مناطق سیل زده خبر داد و تصریح کرد: تمامی نیروهای شهرداری و امکانات موجود برای لایروبی، تعمیر و بازسازی مناطق آسیب دیده بسیج شده اند تا با همکاری شهروندان در بازرسازی مناطق گامهای عملی بردارد.
 

کد مطلب 1699852

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