جامعه قرآنی در اعتراض به اهانت به پیامبر(ص) تجمع می کنند

به گزارش خبرگزای مهر، جامعه قرآنی کشور در اعتراض به هتک حرمت صورت گرفته در یک فیلم آمریکایی به ساحت پیامبر اعظم(ص) تجمعی را با حضور قاریان، حافظان، استادان، پژوهشگران، مدیران و فعالان قرآنی در روز 30 شهریورماه برگزار می‌کنند.

این تجمع از ساعت 11 صبح تا 13 روز پنجشنبه، 30 شهریورماه، در مقابل مسجد جامع امام جعفر صادق(ع) واقع در میدان فلسطین شهر تهران برگزار خواهد شد.

در این تجمع تعدادی از قاریان برجسته، بین‌المللی و ممتاز قرآن کریم آیاتی از قرآن کریم را تلاوت خواهند کرد، همچنین یکی از وعاظ برجسته کشورمان در مورد عمل زشت هتک حرمت پیامبر اعظم(ص) سخنرانی می‌کند.

در ادامه این مراسم یکی از مداحان اهل‌ بیت عصمت و طهارت(ع) به مناسبت این مصیبت بزرگ مداحی و نوحه‌سرایی خواهد کرد، هچنین جامعه قرآنی بیانیه‌ای در محکومیت این عمل ددمنشان صادر می‌کنند که متن این بیانیه توسط یکی از استادان جامعه قرآنی قرائت می‌شود.

بر اساس این گزارش، پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام جعفر صادق(ع)، تجمع کنندگان، قاریان، حافظان، استادان، پژوهشگران، مدیران و فعالان قرآنی با سر دادن شعارهایی علیه استکبار جهانی، امریکا و رژیم صهیونیستی در میدان فلسطین تهران راهپیمایی خواهند کرد.