30 هزار نوآموز گلستان ورود به دبستان را جشن گرفتند

عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرروش گلستان صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم جشن دانش آموزان کلاس اولی در گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد دانش آموزان پایه اول ابتدایی استان را حدود 30 هزار نفر اعلام کرد.

وی اظهار داشت: همچنین 22 هزار فرهنگی سال تحصیلی جاری فرآیند آموزش آینده سازان کشور را در استان برعهده دارند.

وی عنوان کرد: تعداد دانش آموزان استان در سال تحصیلی جاری حدود 290 هزار نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن دانش آموزان پایه اول دبستان گرگان بصورت نمادین و متمرکز در دبستان حسن رجبی استرآبادی گرگان برگزار شد.

مدرسه حسن رجبی که توسط خیران مدرسه ساز استان احداث شد در هشت کلاس و 20 اتاق با زیربنای یک هزار و 500 مترمربع و مساحت سه هزار مترمربع افتتاح شد.