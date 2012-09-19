حجت السلام والمسلمین سید حسین تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از برگزاری برنامه های متعدد در این هفته تبیین ارزش‌ها و مفاهیم دفاع مقدس در بین مردم جامعه است و باید نسل جوان را با خاطرات آن دوران بیشتر آشنا کرد تا به دنبال مسائل دنیوی و بی ارزش کشیده نشوند.

وی بر ضرورت استفاده بهینه از این فرصت برای آشنا کردن جوانان با این دلاوری ها تاکید کرو و اظهارداشت: باید به دنبال آن باشیم تا فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه ترویج دهیم و فرهنگ جهاد و شهادت را نه تنها در جامعه خودمان بلکه به جهان اسلام صادر کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی خاطر نشان کرد: ما باید فرهنگ دفاع مقدس را به نسل های بعد از خود منتقل کنیم بنابراین باید توجه کنیم که این انتقال به نحو احسن انجام شود.

خطیب جمعه ساوه با اشاره به اهمیت نماز عبادی سیاسی جمعه افزود: در این عبادت بزرگ در کنار برادران پاسدار و بسیجی خود شرکت کنید تا دشمنان اسلام و مسلمین نتوانند برنامه های شیطانی خود را به اجرا در بیاورند.