مجلس به پاسخ وزیر اقتصاد درباره سئوال نادران رای مخالف داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز چهارشنبه برای ادامه پاسخگویی به سوال نادران درباره اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیرامون وعده بمب ارزی دولت برای رفع مشکل نابسامانی در بازار ارز در مجلس حضور یافت.

وی مجدداً اظهارات گذشته خود مبنی بر اینکه مسئولیتی در حوزه ارزی ندارد و بنابراین نمی‌تواند پاسخگوی این موضوع باشد را تکرار کرد.

نادران در طرح سئوال خود خطاب به وزیر گفت: اگر قرار نیست وزیر اقتصاد در این باره اظهار نظر کند پس جه کسی مسئول است بگویید تا اگر لازم باشد استیضاح کنیم یا عدم کفایت دهیم چرا تعارف می‌کنید. شما در جلسات غیرعلنی در این بارزه مسئولیت ندارید اما هرچه می‌خواهید می گویید اما جلسه علنی شرحی از آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی ارایه می‌دهید که به استناد آن نمی‌توانید پاسخگوی این موضوع باشید.

نادران ادامه داد: تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست؟ آنچه امروز در بازار ارز اتفاق می‌افتد و اخباری که به گوش ما می‌رسد نشان دهنده رفتارهای خائنانه است. اخطار می‌کنیم این رفتار مدیر اجرایی صادق نیست. آقای حسینی از پاسخگویی فرار نکنید و همه چیز را به دشمن و تحریم نسبت ندهید. سوء مدیریت و لجاجت اجرایی کشور بازار ارز را به این سو کشانده است. ما دهانمان بسته است و خون دل می ‌خوریم اما تحمل نمی‌کنیم که با نمایندگان ملت و افکار عمومی این چنین رفتار کنید.

نادران به دلیل قانع کننده بودن اظهارات مجلس خواستار رای گیری شد و نهایتا ً‌نمایندگان با 81 رای موافق، 116 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر اعلام کردند که از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشده‌اند.

مشروح مذاکرات حسینی و نادران متعاقباً منتشر می‌شود.